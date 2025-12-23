Erfaren Fibertekniker till Netel
Academic Work Sweden AB / Tele- och elektronikreperatörsjobb / Stockholm Visa alla tele- och elektronikreperatörsjobb i Stockholm
2025-12-23
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Bli en del av teamet som bygger framtidens infrastruktur! Vi söker en erfaren Fibertekniker som vill arbeta med att säkerställa högkvalitativa nätverkslösningar och bidra till digitaliseringen av samhället. Sök rollen idag- urval sker löpande!
OM TJÄNSTEN
Med 25 års erfarenhet är Netel ledande inom utveckling och underhåll av kritisk infrastruktur inom Infraservices, Kraft och Telekom i norra Europa. De finns med i hela värdekedjan från design, produktion och underhåll av kunders anläggningar. Netel är dedikerade till att säkra en tillgänglig och tillförlitlig framtid, där teknologi förenar och förvandlar samhället. Netel omsatte 3 284 MSEK år 2024 och antalet anställda i koncernen är drygt 800. Netel är sedan 2021 noterat på Nasdaq Stockholm.
Som Erfaren Fibertekniker på Netel kommer du att spela en avgörande roll i installation, underhåll och felsökning av fiberoptiska nätverk. Du ansvarar för att leverera stabila och effektiva kommunikationslösningar till kunder. Arbetet innebär både självständiga uppdrag och samarbete i team för att möta projektmål. Teamet består av fyra andra medarbetare där det är högt i tak och en stark teamkänsla.
Du erbjuds
• Kollektivavtal
• Förmånligt friskvårdsbidrag
• Goda utvecklingsmöjligheter
• Frihet under ansvar
• Vara en del av en platt och prestigelös organisation där beslutsvägarna är korta och engagemanget stort.
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-12-23Dina arbetsuppgifter
• Ansvar för utbyggnation av fiberanslutningar, vilket inkluderar dragning, blåsning och installation av fiberoptiska kablar och utrustning.
• Utförande av svetsning, skarvning och mätning i både nya och befintliga fiberoptiska nätverk.
• Genomförande av löpande service samt felsökning och reparation av fiberinfrastruktur för att säkerställa hög driftsäkerhet.
• Självständigt ansvar för att dokumentera utfört arbete via telefon och dator som underlag för fakturering.
• Tolkning och arbete utifrån tekniska ritningar för korrekt nätverksuppbyggnad.
• Hantering av löpande kontakt med kunder i samband med installation och servicearbeten.
• Ansvar för att arbetet utförs med hög kvalitet och enligt gällande standarder.
VI SÖKER DIG SOM
• Certifierad fibertekniker via INCERT.
• Behärskar svenska flytande i såväl tal som skrift.
• B-körkort
Det är meriterande om du har
• Utökat B-körkort
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Målmedveten
• Ansvarstagande
• Social
• Hjälpsam
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Varaktighet, arbetstid, etc.
Heltid Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15116529". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9661875