Erfaren expeditionschefsassistent till Arbetsmarknadsdepartementet
2025-08-13
Expeditionschefens kansli, Arbetsmarknadsdepartementet
Har du flerårig erfarenhet av avancerat administrativt stöd inom offentlig sektor och tycker om att hantera komplexa processer med stort ansvar? Trivs du med varierande uppgifter på hög nivå där kvalitet och omdöme är avgörande? Vi söker dig som vill stödja departementsledningen i Regeringskansliets kärnverksamhet.
Arbetsmarknadsdepartementet ansvarar för politik inom bl.a. arbetsmarknad, arbetsliv, arbetsmiljö och jämställdhet.
Som expeditionschefsassistent har du en central roll på departementet. Du arbetar nära expeditionschefen och rättschefen och ger kvalificerat administrativt stöd till departementets ledning. Rollen kräver både erfarenhet av kvalificerade uppgifter och en vilja att bidra med enklare arbetsuppgifter när situationen kräver det.
Dina huvuduppgifter är att:
• Upprätta ärendeförteckningar och administrera beredningar inför regeringssammanträden
• Ge stöd och service i frågor om ärendehantering på departementet
• Ge IT-stöd till både chefer och medarbetare
• Ta fram och uppdatera styrdokument och rutiner
• Delta i utvecklingen av Regeringskansliets digitala system för beredning av regeringsärenden
Du har många kontakter både internt på departementet och med andra delar av Regeringskansliet. Du ingår i departementets nätverk för assistenter och utvecklar tillsammans med kollegorna det administrativa stödet.
Arbetsuppgifterna varierar och du kan få projektledande ansvar. Periodvis kan arbetet vara intensivt.
Läs mer om vår verksamhet på www.regeringen.se
För att vara aktuell för denna roll behöver du uppnå alla skallkrav, och gärna även de meriterande kriterierna.
Skallkrav:
• Gymnasieexamen
• Flerårig erfarenhet av kvalificerat administrativt arbete inom offentlig sektor
• Erfarenhet av att utveckla administrativa rutiner och arbetssätt
• Mycket goda IT-kunskaper, inklusive Officepaketet och Adobe Acrobat
• Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Meriterande:
• Relevant eftergymnasial utbildning
• Erfarenhet av administrativt arbete i Regeringskansliet eller annan statlig förvaltning
• Erfarenhet av projektarbete
• Goda kunskaper i SharePoint (DHS)
Dina egenskaper
Regeringskansliets medarbetarkriterier är helhet, utveckling, resultat. Alla som arbetar i Regeringskansliet behöver ha helhetssyn och samarbeta för verksamhetens bästa. Du förväntas bidra med ditt perspektiv och din kompetens samt vara öppen för andras. Du kommer med idéer och nya angreppssätt för att förbättra och utveckla verksamheten och din egen kompetens. Du är inriktad på resultat i ditt agerande och anpassar dig när behov och inriktning ändras.
I denna roll ska du dessutom vara serviceinriktad med förmåga att vara lugn, uppmärksam och tillmötesgående. Som person är du flexibel och anpassar dig lätt till ändrade omständigheter. Vidare har du god samarbetsförmåga och arbetar bra med andra människor på ett lyhört sätt. I ditt arbetssätt är du strukturerad och planerar, organiserar och prioriterar effektivt. Slutligen är du kvalitetsmedveten och lägger stor vikt vid att leva upp till höga standarder.
Läs mer om Medarbetarskap och ledarskap i Regeringskansliet
Tjänsten avser en tillsvidareanställning på heltid som påbörjas med 6 månaders provanställning, med tillträde enligt överenskommelse i början av 2026.
Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du måste vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.
Läs mer om villkoren på Att arbeta i Regeringskansliet - Regeringen.se
Är du intresserad?
Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder, kontakta expeditionschef Ulrika Söderqvist på 08-405 13 68. Du är också välkommen att kontakta rekryteringsspecialist Ana Acosta på 08-405 39 42. Fackliga kontaktpersoner är Lina Konradsen för Saco och Åsa Bergqvist för ST. Du når dem via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 3 september 2025.
Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering. Arbetsmarknadsdepartementet ansvarar för frågor och ärenden som rör arbetsmarknad, arbetsrätt och arbetsmiljö. Departementet ansvarar också för integrationsfrågor, arbetet mot utanförskap och arbetet för ökad jämställdhet mellan kvinnor och män. Dessutom ansvarar departementet för arbetet för mänskliga rättigheter på nationell nivå, att stärka hbtqi-personers rättigheter samt arbetet mot rasism och diskriminering.
