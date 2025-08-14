Erfaren Executive Assistant sökes till växande bolag
Är du en prestigelös och självgående administrativ stjärna som får en ledningsgrupp att växla upp ytterligare?
Vi söker nu en Executive Assistant till ett väletablerat bolag inom infrastrukturbranschen - en del av en koncern på en stark tillväxtresa. Här får du en nyckelroll i att stötta VD i Sverige och ledningsgruppen med arbete. Arbetsuppgifter: Du kommer att planera och koordinera möten, boka resor, förbereda presentationer och se till att kontoret fungerar som det ska. Ena stunden tar du fram beslutsunderlag - nästa ser du till att kaffet är på plats inför ett viktigt möte. Rollen passar dig som trivs med att ha många bollar i luften och som alltid ligger steget före.
Vi söker dig som:
Har flera års erfarenhet som Executive Assistant, chefsstöd eller liknande roll
Är strukturerad, initiativtagande och har hög integritet
Trivs i en bred roll där du både ser detaljerna och helheten
Plats: StockholmOmfattning: Heltid, på plats
Start: Så snart som möjligt eller enligt överenskommelse
Inleds som en konsultlösning med mycket goda möjligheter till övertag direkt hos företaget
Då urvalsprocessen sker löpande så ser vi gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt. Vänligen notera att vi inte tar emot ansökningar via email utan ansökan sker via vår hemsida, temp-team.se.
För frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Johan Friberg på via email jof@temp-team.se
