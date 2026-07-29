Erfaren Entreprenadingenjör till Stenhusgruppen!
Academic Work Sweden AB / Byggjobb / Stockholm Visa alla byggjobb i Stockholm
2026-07-29
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Det här är en fantastisk möjlighet för dig som söker en givande och utvecklande roll där du får stort utrymme att arbeta under eget ansvar. Vi söker dig som beskriver dig själv som en strukturerad och självgående person med ett djupt engagemang för kvalitet och affärsmässighet. Hos Stenhusgruppen blir du en nyckelperson i framgångsrika byggprojekt och en efterlängtad kollega i ett drivet team. Vi arbetar med löpande urval – välkommen med din ansökan idag!Publiceringsdatum2026-07-29Om tjänsten
Stenhusgruppen utför betongentreprenader och andra murade och gjutna konstruktioner åt byggföretag och fastighetsbolag i Stockholmsregionen. De garanterar ett väl genomfört arbete och en trygg process från anbud till slutleverans och är certifierade enligt BKMA, vilket innebär att de bedriver ett systematiskt kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbete. Genom deras genuina vilja att leverera kvalitet med minsta möjliga miljöpåverkan lägger de grunden för en hållbar framtid. Denna inställning genomsyrar deras dagliga val, arbetsuppgifter och all kontakt såväl inom företaget som med andra kontakter i sitt arbete.
Stenhusgruppen är i behov att förstärka teamet för deras större projekt i Stockholmsområdet. Vi ser att du som söker tjänsten har tidigare erfarenhet som gör att du kan bidra i projekten och dela med dig av din erfarenhet och kompetens från start.
Som entreprenadingenjör har du en bred och betydande roll där du ansvarar för att projekten genomförs med hög kvalité, enligt uppsatt tidplan och med goda ekonomiska resultat. Du kommer att jobba i nära samarbete med deras controller och platschef - där du har en samordnande och avlastande roll. Som entreprenadingenjör kommer du även ha tät kontakt med olika externa aktörer såsom beställare, kunder och leverantörer.
Majoriteten av tiden utgår du från projekten i Stockholmområdet och resterande tid utgår du från deras kontor i Danderyd.
Du erbjuds
Goda möjlighet till kompetensutveckling och långsiktighet.
Seniora kollegor att lära av och växa tillsammans med.
En roll där du får arbeta självgående och uppmuntras ta egna initiativ inom dina ansvarsområden.Dina arbetsuppgifter
Rollen innebär ett helhetsansvar för projektens administrativa, juridiska och ekonomiska delar, där du fungerar som länken mellan produktion, ekonomi och externa aktörer.
Kalkylering och anbud: Upprätta kostnadsförslag, anbudskalkyler och produktionskalkyler i tidiga skeden.
Inköp och upphandling: Genomföra inköp, förhandla och upphandla material och underentreprenörer samt sköta leverantörskontakter och avtalsskrivning.
Ekonomisk styrning och prognoser: Ansvara för löpande kontroll av projektets kostnader, intäkter och likviditet samt upprätta och följa upp ekonomiska prognoser för att förutse slutresultat och upptäcka avvikelser i tid.
ÄTA-hantering: Identifiera, prissätta och hantera ändrings- och tilläggsarbeten (ÄTA) för att säkerställa lönsamhet och korrekt fakturering.
Entreprenadjuridik: Hantera entreprenadjuridiska frågor och löpande avtal i projekten.
Planering: Skapa, följa upp och revidera tidplaner.
KMA-arbete: Driva och hantera KMA-arbetet (Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö) samt säkerställa att projektet följer uppsatta kvalitets- och miljömål.
Projektstöd: Stötta platschefen i diverse administrativa och operativa uppgifter för att driva projektet framåt.
Vi söker dig som
Har en högskoleexamen inom bygg eller ekonomi (180 hp). Bifoga ditt examensbetyg i ansökan. Alternativt erfarenhet som bedöms som likvärdig.
Har goda kunskaper i Excel.
Har B-körkort.
Kommunicerar flytande på svenska och engelska i såväl tal som skrift då daglig kommunikation och dokumentation inom båda språken förekommer.
Har erfarenhet av minst ett större projekt (ca 50 MSEK+) där du har arbetat med ovan nämnda arbetsuppgifter. Detta inkluderar:Erfarenhet av tidsplaner, inköp och ekonomiprognoser.
Erfarenhet av KMA, AMA och entreprenadjuridik.
Erfarenhet/kunskap inom BKMA eller ISO 9001.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Hjälpsam
Målmedveten
Social
Ordningsam
Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "4EA5S8". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450)
Solnavägen 3H (visa karta
)
113 63 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Academic Work Sweden AB Jobbnummer
10014615