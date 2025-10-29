Erfaren enhetschef till äldreomsorgen
2025-10-29
Vi söker dig som vill vara med och forma morgondagens Ale. Hos oss är du med och levererar service och tjänster av bästa kvalitet till Aleborna. Tillsammans skapar 2 500 medarbetare ett Ale, kommunen som fokuserar på invånarna och deras behov. Bli en av oss!
Om arbetsplatsen
Ledningsgruppen i äldreomsorgen består av 15 enhetschefer inom särskilt boende och hemtjänst samt verksamhetschef.
Två av de särskilda boenden som finns i Ale kommun drivs i intraprenadform.
I ledningsgruppen har vi en öppen dialog där engagemang och kollegialt stöd är en självklar del. Vi arbetar tillsammans med att initiera, stödja och leda verksamhetsprocesser framåt och tar beslut utifrån verksamhetsplan med mål och uppdrag.
Vi har en god gemenskap och ett driv att gemensamt utveckla våra enheter tillsammans.
Vi söker nu vår framtida kollega till vårt nya mindre boende och till enheten för stöd och kvalitet som består av 10 specialistundersköterskor som arbetar som omsorgshandledare och i demensteam.
Vårt nya boende är ännu inte klart så du behöver ha ett driv i att arbeta strategiskt med personaltillsättning, men även praktiskt med att beställa inventarier och planera öppningen.
Uppdraget som enhetschef innebär att leda, utveckla och skapa de bästa förutsättningarna för mellan 25-30 engagerade medarbetare. Enligt ledarvisionen i Ale är du tydlig, trygg och modig i ditt uppdrag. Genom ditt och medarbetarnas salutogena förhållningssätt jobbar ni tillsammans för att kunna utföra den bästa kvaliteten i mötet med dem vi är till för, våra äldsta invånare.Publiceringsdatum2025-10-29Dina arbetsuppgifter
Du har personal-, budget-, och arbetsmiljöansvar på dina enheter. Du säkerställer genom ditt arbete att detta utförs utifrån de lagkrav som ställs och att enheten har den bästa möjliga ekonomin genom löpande uppföljning tillsammans med vår controller.
Som enhetschef har du en viktig roll i det systematiska kvalitetsarbetet, som omfattar ständiga förbättringar och analyser av arbetet på så väl lång som kort sikt. Du hanterar både strategiska och operativa frågor i nära samarbete med medarbetare, kollegor och chef.
Uppdraget innebär även att representera verksamheten i olika arbetsgrupper och utvecklingsprocesser, både internt och externt. Kvalifikationer
Vi söker dig som har högskoleexamen från socionomprogrammet, sociala omsorgsprogrammet eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. I denna roll behöver du ha goda kunskaper om aktuell lagstiftning.
Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av äldreomsorg samt erfarenhet från chefskap eller arbetsledande funktion, där du haft förmågan att inspirera och motivera medarbetare genom ditt ledarskap. Erfarenhet av att leda förändringsarbete och att vara innovativ för att bidra till fortsatt utveckling i kommunen är meriterande.
Du är trygg i dig själv och tydlig i din kommunikation med andra. I situationer där andra blir stressade är du den som behåller ett lugn och fattar beslut som driver arbetet framåt. Du är inte rädd för att be om hjälp, och är också lyhörd i ditt stöd till medarbetare och kollegor. Du har förmågan att se helheten i verksamheten, men förstår vikten i att det lilla ibland kan vara det viktigaste. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete i kommunal verksamhet och är insatt i förutsättningarna för en politiskt styrd organisation. Övrig information
Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid med tillsättning enligt överenskommelse.
Rekryteringsprocessen innehåller arbetspsykologiska tester. Intervjuer sker löpande under rekryteringstiden.
Vid erbjudande om anställning krävs ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister. Det beställs kostnadsfritt via polisens webbplats, och vi rekommenderar att du gör detta i ett tidigt skede i processen. https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta rekryteringsansvarig för hantering av din ansökan.
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker samt vid eventuell intervju ha möjlighet att uppvisa giltig ID-handling. Vi har endast möjlighet att ta emot ansökningar via Varbi.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund. Vill du veta mer om hur det är att arbeta i Ale kommun? Läs mer här: https://ale.se/om-kommunen/jobba-i-ale-kommun.html
Vi vill upplysa om att din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Ersättning
