Erfaren enhetschef sökes till Immunhematologi
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
Regional laboratoriemedicin tillhör Sahlgrenska Universitetssjukhuset, område 4 och har ett tydligt samordningsuppdrag för hela Västra Götalandsregionen. Organisationen består av de laboratoriemedicinska verksamheterna på Södra Älvsborgs sjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Sjukhusen i väster och i NU-sjukvården.
Om verksamheten
Klinisk immunologi och transfusionsmedicin (KITM) är ett verksamhetsområde med avancerat innehåll inom Regional Laboratoriemedicin.
Utöver blodverksamhet, inklusive immunhematologi, förestås laboratorier med specialinriktningar inom klinisk immunologi, transplantationsimmunologi, stamceller, vävnadsinrättningar och ATMP-tillverkning.
Enheten för immunhematologi utför patient- och givardiagnostik för att säkerställa att transfusioner av blodkomponenter görs patientsäkert utifrån patientens och givarens förenlighet. Uppdraget består också av annan avancerad immunhematologisk diagnostik. Enheten har cirka 30 medarbetare, mestadels biomedicinska analytiker (BMA). Enheten är uppdelad i tre sektioner: akut- och blodgrupperingslab på Sahlgrenska och på Östra sjukhuset, samt utredningslab som var och en leds av funktionsansvariga BMA i det dagliga arbetet. De båda akutsektionerna har dygnet-runt-service för att finnas till hands för sjukhusets patienter när så behövs. Kvalitetssäkring och arbete mot olika myndighetskrav är vägledande för arbetet. Enheten är utvecklingsintensiv och implementering av ny molekylär diagnostik pågår - ett arbete som bedrivs tillsammans med läkare och disputerade naturvetare.Publiceringsdatum2026-03-02Om tjänsten
Enhetschefen rapporterar till verksamhetschefen för Klinisk immunologi och transfusionsmedicin och ska leda och utveckla enheten utifrån beslutade organisatoriska och ekonomiska ramar. Medicinsk utveckling drivs i nära samarbete med enhetsöverläkare på enheten, som också ingår i enhetsledningen tillsammans med dig och sektionsledare. Du kommer vara ansvarig för medarbetarnas arbetsmiljö och att budget hålls. Du ska välja arbetsformer som aktivt tar tillvara och utvecklar medarbetarnas kompetens och gör alla delaktiga i verksamheten. Information, kommunikation, samarbete och tydlig återkoppling är nyckelbegrepp som måste hanteras på rätt sätt. Tjänsten innebär ett tidsbegränsat femårigt chefsförordnande med tillsvidareanställning i grundprofessionen.
Om dig
Du som söker har högskoleexamen och tidigare chefserfarenhet. Vi ser gärna att du också har erfarenhet inom immunhematologi och en högskoleutbildning inom någon av de yrkeskategorier som ryms inom KITMs verksamhet. FoU-erfarenhet är också önskvärt. Akademisk bakgrund såsom magister-, master- eller forskarutbildning är meriterande.
I rekryteringsprocessen läggs stor vikt vid goda ledaregenskaper och dokumenterad erfarenhet av arbetsmiljöarbete. Du är en utåtriktad person med god samarbetsförmåga och kan entusiasmera dina medarbetare. Du motiveras av att utveckla både individer och team och drivs av att ge andra goda förutsättningar att växa. Vi värdesätter att du kommunicerar tydligt, både muntligt och skriftligt, och att du är intresserad och lyhörd för dina medarbetares perspektiv. Utgångspunkt kommer även tas i Västra Götalandsregionens chefskriterier.
Om rekryteringsprocessen
Intervjuer med arbetsgivare och personalorganisationer planeras till v.13.
Välkommen med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
