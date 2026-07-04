Erfaren embeddedutvecklare
Combitech Aktiebolag / Datajobb / Jönköping Visa alla datajobb i Jönköping
2026-07-04
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Combitech Aktiebolag i Jönköping
, Växjö
, Linköping
, Trollhättan
, Göteborg
eller i hela Sverige
Vill du utveckla avancerade inbyggda system i Jönköping tillsammans med Combitech? Vi söker en erfaren embeddedutvecklare som vill arbeta hårdvarunära med realtidssystem, C/C++ och moderna utvecklingsmiljöer. Hos oss får du möjlighet att påverka tekniska vägval, arbeta i varierande projekt och bidra till lösningar där kvalitet, prestanda och innovation står i fokus. Vi kombinerar detta med starka förmåner, ett närvarande ledarskap och en kultur där balans och hållbar prestation är en självklarhet.
Rollen
I den här rollen får du möjlighet att:
Utveckla hårdvarunära mjukvara i C/C++ för resursbegränsade system
Arbeta med RTOS som FreeRTOS, Zephyr eller VxWorks
Utveckla drivrutiner och integrera mot olika gränssnitt (SPI, I2C, UART, CAN m.fl.)
Felsöka och debugga nära hårdvara
Optimera prestanda, minnesanvändning och energiförbrukning
Delta i arkitektur- och designbeslut
Arbeta i tvärfunktionella team med exempelvis elektronik- och testingenjörer
Vi söker dig som
Har flera års erfarenhet av embeddedutveckling i C/C++
Har god förståelse för mikrokontrollers, realtidssystem och hårdvarunära programmering
Har erfarenhet av Git och CI/CD-flöden
Har arbetat med test, verifiering och kvalitetssäkring inom inbyggda system
Har ett tekniskt driv och intresse för att lösa komplexa systemutmaningar
Trivs i samarbete med andra och bidrar till kunskapsdelning i team
Meriterande:
Erfarenhet av säkerhetskritiska system (t.ex. ISO 26262, IEC 61508)
Kunskap inom kommunikationsprotokoll eller trådlös kommunikation
Erfarenhet av bootloaders, BSP eller firmware-arkitektur
Vana av script- eller verktygsutveckling i Python
Då tjänsten innebär arbete som omfattas av försvarssekretess krävs det att du genomför och godkänns i en säkerhetsprövning med registerkontroll.
Urval skerefter sista ansökningsdagen till följd av sommarsemester Vi ser fram emot din ansökan!
Kom och gör skillnad
På Combitech har vi ett löfte: vi investerar i våra medarbetare. Våra kunder förväntar sig att vi ska ligga i absolut framkant och kunna lösa även de svåraste problemen, därför behöver vi ständigt utvecklas, som företag, som team, och som individer.
Hos oss har du möjlighet att göra karriär och utmana dig själv som ledare, men också fördjupa din expertis och din domänkunskap. Vi brukar säga att här kan du byta jobb utan att byta arbetsgivare. Du kan arbeta med en mängd olika sektorer, branscher, tekniker, uppdragsgivare och projekt.
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss? Kolla in våra karriärsidor!
Kontaktperson: Susanne Lieberg, susanne.lieberg (@) combitech.com
Vi undanber oss rekryteringssamarbeten. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Combitech Aktiebolag
(org.nr 556218-6790)
Östra storgatan 3 (visa karta
)
553 21 JÖNKÖPING Arbetsplats
Combitech Jobbnummer
9992582