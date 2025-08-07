Erfaren Elmontör sökes för Dagtid
Ikett Personalpartner AB / Tele- och elektronikmontörsjobb / Landskrona
2025-08-07
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-08-07Om tjänsten
Vi söker nu efter en skicklig elmontör till vår kund i Landskrona.
Uppdraget innebär att man kommer montera och installera elektriska komponenter efter givna ritningar och instruktioner. Du bör ha goda kunskaper inom elteknik och vara väl förtrogen med att läsa och tolka el ritningar och el scheman.Det är mycket kabeldragning samt montering av elskåp mot större och mindre maskiner.
Arbetstid: Dagtid med möjlighet till flex
Startdatum: Omgående eller enligt överenskommelseProfil
För att vara aktuell för uppdraget krävs nedan färdigheter:
• Utbildning inom el och att man behärskar att läsa samt jobba efter elschema och elritningar.
• Gärna tidigare vana inom mekanisk montering.
• God svenska i tal & skrift
För att trivas och lyckas i den här rollen behöver du ha en positiv attityd och vara lösningsfokuserad. Du är också en lagspelare som bidrar till att ditt team når bästa resultat
Som person vill vi att du är ansvarstagande, målinriktad, flexibel, positiv, ordningsam och har en god samarbetsförmåga eftersom arbetet sker ute hos våra kunder.
Vi arbetar löpande med inkomna ansökningar och kontaktar endast de som motsvarar ansökningskraven.
Välkommen med din ansökan idag!
Om Ikett Personalpartner AB
Ikett Personalpartner AB är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med bemanning och rekrytering av kvalificerad kollektivpersonal och tjänstemän. Främst inom yrkesområdena industri, el, bygg och administration.
Ikett är medlem i Almega Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Ikett är certifierat enligt ISO 9001.
Målet med vårt arbete är nöjda kunder och skickliga medarbetare som trivs. Detta vill vi uppnå genom kvalitet, kompetens och effektivitet.
För mer information och nyheter, följ oss gärna på:
Facebook: www.facebook.com/ikettpersonalpartner
LinkedIn: www.linkedin.com/company/ikett-personalpartner-ab-as Ersättning
Fast lön
Sista dag att ansöka är 2025-08-24
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "19353". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ikett Personalpartner AB
(org.nr 556271-1134), http://www.ikett.com/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Rebecca Norrman rebecca.norrman@ikett.com Jobbnummer
9449485