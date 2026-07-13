Erfaren Elkraftspecialist Till Afry Göteborg
Afry AB / Elektronikjobb / Göteborg Visa alla elektronikjobb i Göteborg
2026-07-13
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Företagsbeskrivning
AFRY erbjuder tjänster inom teknik, design, digitalisering och rådgivning. Vi är dedikerade experter inom industri, energi och infrastruktur och skapar värde för kommande generationer. AFRY har nordiska rötter med global räckvidd. Våra gemensamma principer – Result driven, Client centric, Empowering och Accountable – vägleder oss i hur vi arbetar, utvecklas och lyckas tillsammans. Var med och accelerera övergången till ett hållbart samhälle. Publiceringsdatum2026-07-13Beskrivning av jobbet
I vår sektion, Electrical Power, jobbar vi i en specialistgrupp inom elkraft. Hos oss är du en del av ett lag som arbetar från idéstadie till avslutat projekt och färdig anläggning inom industri. Vi jobbar tillsammans, lär gärna av varandra och hittar på roliga saker.
Vi driver avancerade elkraftprojekt till våra externa kunder som sträcker sig från tung petrokemisk verksamhet till fordonsutveckling/tillverkning till komplicerade anläggningar på sjukhus. Vi stöttar även de olika divisionerna inom AFRY med vår specialistkompetens inom elkraft. Detta gör att vi är närvarande inom hela AFRYs kundbas vilket är otroligt spännande.
I rollen som Elkraftsingenjör kommer du att ha en viktig roll i vår organisation och våra elkraftprojekt. Du kommer arbeta med våra kunder i runt om i regionen, likväl som vara del av projekt som drivs in-house. Bland annat kommer du få möjligheten att arbeta med:
Framtagning av förfrågningsunderlag för låg och mellanspänningsställverk.
Utredningar och förstudier.
Teknisk rådgivning.
Nätberäkningar och selektivplaner.
Du får även möjligheten att agera uppdragsledare, vilket innebär eget kund- och budgetansvar i projekt. Det finns också goda möjligheter att få arbeta inom andra elkraftsrelaterade områden som reläprovning, mätning och analys av elkvalitet samt besiktning.Kvalifikationer
Personliga kompetenser är något vi värderar högt för att du ska trivas och lyckas i rollen.
Vi söker dig som har ett lösningsorienterat förhållningssätt och som kan anpassa dig till olika situationer, förutsättningar och utmaningar. Du är pragmatisk i ditt arbetssätt, tar initiativ till att hitta vägar framåt och ser möjligheter även när inte allt är på plats från början.
För att trivas hos oss är det också viktigt att du har ett starkt kundfokus. Du är lyhörd för kundens behov, bygger förtroendefulla relationer och tar ansvar för att ge en professionell och positiv upplevelse i varje kontakt. Genom ditt engagemang och din servicekänsla bidrar du till långsiktiga samarbeten och nöjda kunder.
Vad behöver du ha för kunskaper och erfarenheter?
Ska-krav
Eftergymnasial utbildning inom elkraft
Flera års arbetslivserfarenhet inom elkraft, gärna med tidigare erfarenhet som projektör eller projektledare.
B-körkort.
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift, eftersom kommunikation med kunder och kollegor är en naturlig del av arbetet.
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, såväl i tal som skrift, då detta krävs i dialog med både kunder och kollegor.
Meriterande
Erfarenhet av entreprenadjuridik, AMA och AutoCAD samt vana av teknisk dokumentation och rapportskrivning.
Arbetat i beräkningsprogram Febdok eller andra nätberäkningsprogram
Praktisk erfarenhet av arbete som service-/industrielektriker
Eftersom våra tjänster kan komma att verka inom säkerhetsklassade områden kan det bli aktuellt med drogtester och säkerhetsprövningar innan anställning kan påbörjas. För samtliga rekryteringar på AFRY genomförs som grund alltid en ID-kontroll, referenstagning samt verifiering av utbildning inför en anställning.
Ytterligare information
Kollektivavtal och personalförmåner som flextid och utfyllnad av lön vid föräldraledighet m.m. för samtliga av våra medarbetare.
Det våra anställda uppskattar mest bland våra förmåner är erbjudandet inom friskvård och personalföreningen Club AFRY. Genom Club AFRY erbjuder vi en stor variation av intressanta fritidsaktiviteter och möjligheten att ha roligt med kollegor även utanför jobbet inom tex kultur- och sportevenemang, bokklubb, kör, stuguthyrning, sportaktiviteter mm.
Varmt välkommen med din ansökan! Sista ansökningsdag är den 16 augusti
Har du frågor kring tjänsten kontaktar du: Gruppchef - Fredrik Veermets via: fredrik.veermets@afry.com
(mailto:fredrik.veermets@afry.com
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Under sommaren kan dock återkopplingen ta något längre tid än vanligt på grund av semesterperioder. Vi ser fram emot att ta del av din ansökan och återkommer så snart vi är tillbaka.
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
På AFRY driver vi förändring i allt vi gör. Vi anser att förändring sker när modiga idéer möts, när vi samarbetar, skapar innovation och omfamnar kreativa lösningar, det är så vi skapar framtiden. Vi söker konstant kvalificerade kandidater som vill ansluta sig till våra inkluderande team runt om i världen. Bli en del av oss och påskynda den gröna omställningen Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Afry AB
(org.nr 556120-6474), https://www.afry.com
169 75 GOTHENBURG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Afry Jobbnummer
10001463