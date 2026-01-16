Erfaren elkonstruktör - utveckla teknik som gör skillnad
2026-01-16
Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Din roll
Vill du arbeta med avancerad teknik i projekt som är avgörande för samhällets funktion och säkerhet? Trivs du i en miljö där teknisk kompetens, kvalitet och långsiktighet står i fokus? Då kan detta vara nästa steg i din karriär.
Saab i Arboga utvecklar och levererar säkerhetsklassade kommunikationslösningar för både civila och militära kunder. Våra system används i samhällskritiska verksamheter som flyg, järnväg och blåljusorganisationer, samt av försvarsmyndigheter där höga krav ställs på tillförlitlighet, robusthet och säkerhet.
Nu söker vi en erfaren elkonstruktör som vill ta en nyckelroll i vår konstruktionsverksamhet och bidra till tekniskt avancerade lösningar med lång livslängd och stort samhällsvärde.
Som elkonstruktör hos oss blir du en viktig del av ett starkt och sammansvetsat team med hög teknisk kompetens. Du arbetar nära andra konstruktörer, systemingenjörer och produktion i projekt som spänner från tidiga konceptstudier till färdig leverans och vidareutveckling av befintliga produkter.
Rollen erbjuder stor teknisk bredd, möjlighet till påverkan och utrymme att ta ansvar. För rätt person finns goda möjligheter att växa i både tekniskt och ledande ansvar över tid.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar bland annat:
* Framtagning av elektriska sammanställningsritningar och elscheman
* Skapande och underhåll av artiklar och artikelstrukturer i vårt PLM-system (IFS/Surf)
* Framtagning av konstruktionsunderlag såsom planer, specifikationer, instruktioner och tekniska rapporter
* Medverkan i förbättringsarbete inom metod-, produkt- och processutveckling, inklusive utveckling av instruktioner, checklistor och tekniska lösningar för konstruktion och tillverkning
* Arbete med vidareutveckling och förbättring av befintliga produkter och system
* Tekniskt stöd till sälj- och förstudieorganisationen genom analyser av konstruktioner utifrån kund- och regelkrav
Samarbete med andra discipliner såsom mekanik, system, produktion och inköp
Vi söker dig som är en erfaren elkonstruktör med ett stort tekniskt intresse och en god förståelse för komplexa system. Du har förmåga att sätta dig in i kundens behov och omsätta dessa till robusta, kvalitetssäkrade tekniska lösningar. Du arbetar strukturerat och noggrant, tar ansvar för dina leveranser och är van att fatta självständiga beslut inom ditt ansvarsområde.
Du trivs i en projektdriven miljö och har lätt för att samarbeta och kommunicera med både tekniska och icke-tekniska intressenter. Samtidigt har du en vilja att utvecklas och bidra till verksamhetens långsiktiga förbättring.
Vi söker dig som har
* Teknisk utbildning från gymnasium, högskola eller universitet, alternativt motsvarande arbetslivserfarenhet inom elkonstruktion
* Flera års erfarenhet av elkonstruktion och installation
* Erfarenhet av AutoCAD Electrical
* Goda kunskaper i Microsoft Office
* Erfarenhet av arbete i produkt- eller produktdataledningssystem (PDM/PLM)
* Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
Meriterande
* Erfarenhet från försvars-, flyg- eller annan säkerhetsklassad industri
* Erfarenhet av projektledning eller tekniskt ledarskap
* Erfarenhet av systemutveckling eller systemintegration
* Kunskap om relevanta standarder och regelverk (exempelvis IEC, ISO eller försvarsstandarder)
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad blir du en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här
Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut.
