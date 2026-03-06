Erfaren elektronikingenjör inom mätteknik
2026-03-06
Som elektronikingenjör hos Combitech i Arboga, Örebro och Västerås får du ta din expertis inom mätteknik och hårdvarunära precision till nästa nivå. Här arbetar du med avancerade mätsystem, instrumentintegration och livscykelstöd i spännande uppdrag där kvalitet och robusta resultat står i centrum. Vill du vara med och forma tekniska lösningar som verkligen gör skillnad, då är detta rollen för dig.
Vad vi erbjuder
På Combitech satsar vi på våra medarbetare, de utgör kärnan, hjärnan och hjärtat i vår verksamhet. Det gör vi bland annat genom att satsa på din kompetensutveckling, göra det lätt för dig att kombinera jobbet med vardagen och andra schysta förmåner. Hos oss får du bidra till ett bättre och säkrare samhälle genom tekniska lösningar där mätkvalitet och spårbarhet är avgörande.
Som elektronikingenjör hos oss får du förverkliga din passion för mätteknik i en miljö där hantverket tas på största allvar. Du arbetar i en modern labb- och riggmiljö där du ser direkt resultat av ditt arbete och får använda din skarpa felsöknings- och analysförmåga. Vi erbjuder långsiktig kompetensutveckling genom Combitech GROW, möjlighet att påverka arbetssätt och metoder, och en kultur som präglas av samarbete, prestigelöshet och teknisk stolthet. Här lyckas vi tillsammans och bygger lösningar som håller över tid.
Vad rollen innebär
I rollen arbetar du med att utveckla, verifiera och förbättra mätsystem och mätmetoder i vår labb- och testmiljö. Du ansvarar för felsökning, support och livscykelhantering av mätinstrument och riggar, och du planerar och genomför mätningar med tillhörande analys och spårbar dokumentation. Du sätter upp, kalibrerar och kvalitetssäkrar riggar, mätkedjor och testuppställningar och samarbetar nära våra mjukvaru- och embeddedteam kring instrumentgränssnitt och integration. Rollen innefattar även rotorsaksanalys och kontinuerligt förbättringsarbete för att stärka robusthet, kvalitet och driftsäkerhet i systemen.
Rollen kräver att du kan arbeta on-site hos kund där distansarbete endast förekommer undantagsvis. Bor du i Eskilstuna, Kungsör eller Köping och har möjlighet att pendla till Arboga, Örebro eller Enköping, kan detta vara en perfekt roll för dig.
Då tjänsten innebär arbete som omfattas av försvarssekretess krävs det att du genomför och godkänns i en säkerhetsprövning med registerkontroll.
Urval sker löpande. Vi ser fram emot din ansökan!
Vad vi söker
Vi söker dig som är noggrann, analytisk och lösningsorienterad och som trivs i en miljö där teknik, precision och kvalitet är centrala delar av vardagen. Du är kommunikativ, samarbetar prestigelöst och tycker om att arbeta nära både kollegor och kunder. Vi lägger även vikt i att du kan arbeta strukturerat med verifikation, analys och teknisk dokumentation.
Vi söker dig som har en ingenjörsexamen inom elektronik, elektroteknik eller motsvarande, och som har byggt upp 3-5 års relevant erfarenhet inom fältet. Du är trygg i att arbeta med mätteknik och instrumentering och trivs i labb- och testmiljöer där du får omsätta teori i praktisk testning. Rollen kräver också att du har en grundläggande förståelse för C++ i hårdvarunära sammanhang, samt att du uttrycker dig obehindrat på både svenska och engelska, i tal såväl som i skrift.
Kontaktperson: Johannes Svensson +46 734466524
