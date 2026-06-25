Erfaren ekonomichef
Eskilstuna kommun, Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen / Ekonomichefsjobb / Eskilstuna Visa alla ekonomichefsjobb i Eskilstuna
2026-06-25
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Eskilstuna kommun, Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen i Eskilstuna
Nu har du som har gedigen erfarenhet inom ekonomi‐ och verksamhetsstyrning möjlighet att arbeta i en förvaltning med utvecklingsdriv. Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen (AVF) omfattar flera olika verksamheter som till exempel Komvux, SFI, försörjningsstöd, arbetsmarknadsenheten AMA och Jobbcentrum. Gemensamt för våra verksamheter är att fler medborgare ska kunna försörja sig själva genom studier eller arbete.
Du ingår i förvaltningsledningen tillsammans med förvaltningschef, områdeschef för arbete och försörjning, områdeschef/skolchef för vuxenutbildningen, HR-chef, kommunikationsstrategi och kvalitets- och utvecklingschef. Vi har ett nära samarbete där vi alla vill delta och bidra till förvaltningens utveckling. Arbetsplatsen ligger centralt i Eskilstuna, med närhet till både buss och tåg.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-25Arbetsuppgifter
Som ekonomichef ansvarar du för arbetet med förvaltningens budget och uppföljning. Du leder, planerar, fördelar och följer upp arbetet. Du driver utvecklingen av ekonomiprocesser för hela förvaltningen och har det strategiska ansvaret. Du genomför ekonomiska utredningar och ansvarar för att skapa förutsättningar för att använda resurser på ett ansvarsfullt sätt och kostnadseffektivitet. Vi är en utvecklingsdriven organisation där din kompetens är en av nycklarna för att analysera och bygga modeller för att hitta smarta lösningar och nå effektivitet. Som stöd i det ekonomiska arbetet har du centralt placerade ekonomer och andra resurser som du framförallt samarbetar med och till viss del arbetsleder. Du har därmed inget personalansvar men det kan förändras på sikt.
I rollen ingår att du håller presentationer och ekonomiska genomgångar för nämnden och andra samverkansgrupper. Förutom att du ingår i förvaltningens ledningsgrupp ingår du också i processledningsgrupp ekonomi (PLG Ekonomi) tillsammans med övriga förvaltningars ekonomichefer och strateger.Kvalifikationer
Vi söker dig som har högskoleutbildning med ekonomisk inriktning eller annan akademisk utbildning i kombination med relevant erfarenhet för tjänsten. Du har flera års erfarenhet av arbete med kvalificerade ekonomiska frågor på ledningsnivå, gärna i en organisation som styrs av politiska beslut. Du har mycket goda kunskaper inom redovisning, budget, ekonomistyrning samt olika ekonomisystem. Har du kunskaper om lagar och regler kopplade till offentlig förvaltning är det självklart ett stort plus.
Du har en välutvecklad analytisk förmåga, har öga för detaljer men arbetar med verksamhetens helhet i fokus. Du kan prioritera, delegera och har ett strategiskt synsätt och förmågan att se synergier och påverkansfaktorer ur ett brett perspektiv. Du arbetar målinriktat och har förmågan att bryta ner visioner och långsiktiga strategier till konkreta och genomförbara planer och delmål.
Som person är du social, lyhörd och samarbetar bra med andra. Du kommunicerar tydligt och pedagogiskt. Du tar initiativ och driver frågor framåt med professionalitet och gott omdöme. Med dina välutvecklade ekonomiska färdigheter och kunskaper samt personliga mognad har du förmåga att motivera och bidra i förvaltningens utvecklingsarbete inom förvaltningens olika områden.
Vi ser fram emot din ansökan och hoppas få välkomna dig till oss!
Innan anställning visar du upp ett aktuellt polisregisterutdrag.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte tas i anspråk av övertalighet och att erforderliga beslut fattas.
Eskilstuna kommun har tagit bort personligt brev från ansökningsprocessen. Det gör vi för att få en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar på urvalsfrågorna blir en viktig del i vårt urvalsarbete. Här kan du läsa mer om bakgrunden till beslutet: https://jobb.eskilstuna.se/personligt-brev
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Snarast enligt överenskommelse.
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen ansvarar för arbetsmarknadsinsatser, försörjningsstöd och vuxenutbildning. Förvaltningens uppdrag är att leda invånare i Eskilstuna till insatser och utbildning som syftar till att nå egen försörjning. Målet är att alla som kan jobba ska jobba.
Välkommen till Eskilstuna kommun - en av Sveriges mest hållbara kommuner. Vi vill samla modiga chefer och modiga medarbetare. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor och chefer är du med och utvecklar Eskilstuna genom goda hållbara möten i vilken roll du än har. Du är med och driver förändring och varje dag gör du skillnad för människor. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och jobbar hårt för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
Om du har skyddad identitet ansöker du genom att skicka in din ansökan skriftligen märkt Rekryteringsenheten eller lämna den i vår reception på Alva Myrdals gata 3D. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "261901". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eskilstuna Kommun
(org.nr 212000-0357)
Alva Myrdals gata 3D (visa karta
)
631 86 ESKILSTUNA Arbetsplats
Eskilstuna kommun, Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen Kontakt
Rekryteringskonsult
Annika Snickars (ledig 18/6 - 12/7) annika.snickars@eskilstuna.se 016-710 50 14 Jobbnummer
9978054