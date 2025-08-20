Erfaren ekonom till Skurups kommun
Bemannia AB (Publ.) / Ekonomichefsjobb / Skurup Visa alla ekonomichefsjobb i Skurup
2025-08-20
Nu söker vi en erfaren ekonom till ett uppdrag på 40% till Skurups kommun med uppdrag mot Skol-och utbildningsförvaltningen med start omgående och 6 månader framåt.
Om uppdraget
Uppdraget är ett konsultuppdrag via Bemannia med start omgående och 6 månader framåt. Uppdraget är på deltid (40%) och du kommer att vara placerad på enhetens kontor i Skurup.
Du kommer att arbeta på den centrala ekonomienheten och arbeta i ett team med två ekonomer som tillsammans stöttar Skol- och utbildningsförvaltningenPubliceringsdatum2025-08-20Arbetsuppgifter
Uppdraget omfattar främst:
Ansvara för, leda och stödja gymnasie- och vuxenutbildningens budget-, prognos-, uppföljnings- och analysarbete samt därtill hörande löpande redovisning, uppbokningar och bokslutsarbete.
Sammanhålla förvaltningens målstyrning och interna kontroll.
Bereda, rapportera och föredra ärenden till förvaltningsledningen och till skol- och utbildningsutskottet. Kvalifikationer
Högskoleutbildning inom ekonomi.
Flera års erfarenhet av kvalificerat ekonomiskt stöd.
Erfarenhet från gymnasie- och vuxenutbildning.
Svenska flytande i såväl tal som skrift.
Vad vi erbjuder dig
Som konsult hos Bemannia får du:
En nära kontakt med din konsultchef Möjlighet till fler spännande uppdrag Erfarenhet på lärorika arbetsplatser där din kompetens gör skillnad Trygga anställningsvillkor
Läs mer om hur det är att vara konsult hos oss här: Att jobba som konsult via Bemannia
Om ansökan
Sök tjänsten genom att klicka på ansök nedan. Ladda gärna upp ditt cv i word-format och på svenska. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag, 25/8.
Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du specifika frågor kring tjänsten besvaras dessa av ansvarig rekryterare, Anna Radhe, anna.radhe@bemannia.se
För generella funderingar kring din ansökan eller vår rekryteringsprocess når du oss under kontorstid på 0708934700
Ledningen för bolaget har varit verksam i branschen i 40 år. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
