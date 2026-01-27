Erfaren ekonom till KI i Solna
2026-01-27
Nu söker vi en flexibel och erfaren Ekonom till vår kund som är Karolinska institutet i Solna.
• Omfattning: Tjänstens omfattning styrs av behovet och kan variera mellan 60-100 %
• Längd: 2026-05-31, eventuellt längre.
• Start: 2026-02-09
Du blir anställd av Poolia men jobbar te hos vår kund.
Placering Karolinska Institutet, Biomedicum
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Som senior ekonom på KI blir du en mycket viktig del i den dagliga kontakten med institutionens medarbetare. Du arbetar nära kärnverksamheten och utgör ett stöd för såväl forskare som övriga medarbetare. I arbetet ingår att vara kontaktperson för forskargrupper och arbeta med budgetering och uppföljning av deras ekonomi. Rollen som senior ekonom innebär en kombination av självständigt och analytiskt arbete och en del rutinmässiga uppgifter bland annat löpande uppföljning, redovisning och rapportering av forskningsprojekt som kan vara både externa och
interna.
Många projekt är också internationella projekt med bidragsmedel från EU, ERC , NIH och många andra utländska finansiärer.
ingår att stödja institutionens forskare i budgetarbetet i samband med bidragsansökningar och vid uppföljning av enskilda projekt. Kalkylering och intäkts- och kostnadsuppföljningar ingår också i arbetsuppgifterna.
Vem är du?
För att vara aktuell för rollen behöver du uppfylla SKA kraven för rollen:
• högskoleutbildning inom ekonomi.
• minst femton (15) års arbetslivserfarenhet inom ekonomi såsom controlling, processarbete, riskanalyser, systemvana, avtalshantering, rapporteringar och uppföljningar både internt men också till externa intressenter, presentationer avseende ekonomiskt utfall samt handlingsplaner vid problem.
• erfarenhet från arbete i IT-system som t.ex. UBW/Agresso, VIS, Primula eller likvärdigt.
• mycket goda kunskaper i engelska, i både tal som skrift (arbetet sker i en internationell miljö).
• minst sex (6) års erfarenhet av arbete vid revisionsbyrå.
• vara flexibel då uppdraget kan vara mindre än 100% under delar av uppdraget .
• arbetat med organisationsförändringar med koppling till ekonomisystem och processerna som
hör till.
• vana att arbeta processorienterat och att ha ett risktänk.
• vana att arbeta med förändringsprocesser inom ekonomi.
Då KI verkar i en internationell miljö är det av stor vikt att du har mycket goda kunskaper i engelska, både i tal och
skrift.
Dessutom skall du:
Kunna utföra följande arbetsuppgifter:
• Operativt arbete avseende uppföljning och rapporteringar av externa projekt till bidragsgivare.
• Operativt arbete avseende uppföljning och rapportering av olika projekt internt inom KI.
• Operativt arbeta med institutionens budget- och bokslutsarbete. Stödja institutionens forskare i budgetarbetet i samband med bidragsansökningar och vid uppföljning av enskilda projekt.
• Kalkylering och intäkts- och kostnadsuppföljningar.
• Avlastning för ekonomichef.
Om verksamheten
Låter detta som ett uppdrag som passar in på dig? Ja då skall du såklart söka rollen via länken i annonsen. Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden gått ut.
Observera kraven och att i ditt CV skall det framgå att du uppfyller kraven för tex 15 år erfarenhet och 6 års erfarenhet.
