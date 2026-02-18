Erfaren ekonom till Finansdepartementet
2026-02-18
Enheten för försäkring, pension och myndighetsstyrning, Finansdepartementet
Vill du bidra till utvecklingen av regeringens politik för finansmarknaden? På Enheten för försäkring, pension och myndighetsstyrning får du arbeta med kvalificerad analys, lagstiftning och internationella förhandlingar- i en miljö där aktuella och samhällsviktiga frågor står i fokus.
Din arbetsdag. Sveriges morgondag.
Finansmarknadsavdelningen ansvarar för att ta fram underlag för regeringens politik inom den finansiella sektorn. Enheten för försäkring, pension och myndighetsstyrning ansvarar för framtagande av policy och lagstiftning som rör försäkring, tjänstepension, AP-fonderna och förvalet inom premiepensionen. Enheten, som består av cirka tio medarbetare, har också ansvar för myndigheter som är centrala för finansmarknaden: Finansinspektionen, Riksgäldskontoret, AP-fonderna och Revisorsinspektionen. Dessutom ansvarar enheten för framtagande av riktlinjer för statsskuldens förvaltning samt utvärdering av statens upplåning och skuldförvaltning. Enheten är också ansvarig för samordning av cybersäkerhet på finansmarknadsområdet. På enheten arbetar ekonomer och jurister tillsammans i bland annat förhandlings- och lagstiftningsprojekt.
Dina arbetsuppgifter kommer att vara inriktade på analys och utveckling av policy, både internationellt samt i svensk lagstiftning. Arbetet bedrivs stundtals i högt tempo. Förhandlingsarbetet innebär visst resande inom Europa. I arbetet ingår kontakter med Finansdepartementets politiska ledning, andra departement, riksdagen, myndigheter och olika branschföreträdare.
Aktuella frågor på enheten är arbetet med EU:s Pensionspaket, som utgörs av ändringar i andra tjänstepensionsdirektivet och förordningen om en paneuropeisk privat pensionsprodukt (PEPP) och genomförandet av ändringarna i Solvens 2-direktivet och ett nytt ramverk om krishantering för försäkringsbolag. Löpande policyfrågor handlar bl.a. om aktuella frågor på försäkrings- och tjänstepensionsmarknaden, AP-fondernas placeringsregler och att bevaka statsupplåningsmarknaden.Publiceringsdatum2026-02-18Bakgrund
Vi söker dig som har en akademisk examen med inriktning mot nationalekonomi, finansiell ekonomi eller motsvarande. Du har minst tre års relevant arbetslivserfarenhet och uttrycker dig mycket väl i både tal och skrift på såväl svenska som engelska. Det är meriterande om du har erfarenhet inom enhetens sakområde samt arbetslivserfarenhet av tillsyn, internationella förhandlingar eller normbildande arbete som är relevant för enhetens verksamhet. Vidare ser vi gärna att du har kunskaper om rörelseregelverken för försäkrings- och/eller tjänstepensionsföretag, liksom om skuldförvaltning och pensionssystemet.
Dina egenskaper
Regeringskansliets medarbetarkriterier är helhet, utveckling, resultat. Alla som arbetar i Regeringskansliet behöver ha helhetssyn och samarbeta för verksamhetens bästa. Du förväntas bidra med ditt perspektiv och din kompetens samt vara öppen för andras. Du kommer med idéer och nya angreppssätt för att förbättra och utveckla verksamheten och din egen kompetens. Du är inriktad på resultat i ditt agerande och anpassar dig när behov och inriktning ändras.
För att lyckas i rollen behöver du vara strukturerad, vilket innebär att du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt samt sätter upp och håller tidsramar. Du ska ha god samarbetsförmåga och kunna arbeta bra med andra människor, relatera dig till dem på ett lyhört och smidigt sätt, samt lyssna, kommunicera och lösa konflikter på ett konstruktivt sätt. Du är kvalitetsmedveten, noggrann och har en god förståelse för verksamhetens mål och kvalitetskrav. Du arbetar strukturerat och lägger stor vikt vid att säkerställa att arbetet håller hög kvalitet och att uppsatta mål och standarder uppnås.Övrig information
Det här en tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning. En säkerhetsprövning kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas.
Är du intresserad?
Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder, kontakta enhetschef Johanna Demander, 08-405 53 634 eller rekryteringsspecialist Charlotte Wahlström gällande rekryteringsprocessen på 08- 405 97 58. Fackliga kontaktpersoner är Miriam Ben Hadj Ali för Saco och Lotta Nordqvist för ST. Du når samtliga via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Sista ansökningsdag är 10 mars 2026.
Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering. Finansdepartementet ansvarar för frågor som rör statens ekonomi. Det handlar om samordning av statens budget, prognoser och analyser, skattefrågor samt styrning och förvaltning av statens verksamhet. Dessutom ansvarar departementet för frågor som rör finansmarknad, kommuner och regioner, upphandling, bolag med statligt ägande, digitalisering och it samt konsumentlagstiftning. Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-03-10
Arbetsgivare Regeringskansliet
