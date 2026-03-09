Erfaren Ekonom | Konsultuppdrag | Start Aug 2026
2026-03-09
, Krokom
, Östersund
, Strömsund
, Ånge
Är du en erfaren ekonom med gedigen kompetens inom budget, prognoser och kvalificerade analyser? Trivs du i en roll där du får vara både strategiskt bollplank och operativt stöd till verksamhet och ledning? Jefferson Wells söker nu en driven och analytisk ekonom till ett konsultuppdrag på en ort inom Åre kommun. Uppdraget passar dig som vill bidra till långsiktig planering, utveckling av ekonomiska styrmodeller och kvalitetssäkra ekonomiska beslutsunderlag.
Ort: Ort inom Åre Kommun (möjlighet till distansarbete 2 dagar/vecka)
Anställningsform: Konsultuppdrag via Jefferson Wells
Omfattning: Heltid, mån-fre
Uppdragets längd: 1 augusti 2026 - 31 maj 2027
Om uppdraget
Som ekonom kommer du att spela en central roll i verksamhetens ekonomi- och verksamhetsstyrning. Du arbetar nära verksamhetsansvariga och ledning med att stötta dem i såväl långsiktiga analyser som löpande uppföljning.
Arbetet omfattar både strategiska och operativa delar och kräver en person som kan kombinera noggrann analys med god samarbetsförmåga i en politiskt styrd miljö.
Du kommer bland annat att:
arbeta med budget, prognoser och ekonomisk uppföljning
genomföra ekonomiska analyser kopplade till verksamhetens resultat och investeringar
ta fram underlag för taxebeslut och beräkna avgifter
utföra lönsamhets- och konsekvensanalyser för investeringsprojekt och långsiktig planering
säkerställa att verksamheten bedrivs i linje med självkostnadsprincipen och gällande lagstiftning
fungera som strategiskt och operativt stöd till chefer och ledning
bidra i utvecklings- och effektiviseringsarbete inom ekonomi- och styrmodeller Publiceringsdatum2026-03-09Profil
För att lyckas i denna roll söker vi dig som har bred erfarenhet av kvalificerat ekonomiarbete och som trivs med att arbeta i en komplex, offentlig miljö. Du är analytisk, strukturerad och trygg i att kommunicera ekonomiska frågor på ett tydligt och pedagogiskt sätt.
Vi söker dig som har:
Akademisk examen inom ekonomi eller motsvarande
Minst 5 års erfarenhet av kvalificerat ekonomiarbete
Dokumenterad erfarenhet av budget, prognos och ekonomisk uppföljning
Erfarenhet av investeringskalkyler och ekonomiska analyser
Erfarenhet av arbete i politiskt styrd organisation eller offentlig verksamhet
Mycket goda kunskaper i Excel
Mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i både tal och skrift Dina personliga egenskaper
Vi tror att du är en person som:
har stark analytisk förmåga och arbetar strukturerat
kommunicerar tydligt och skapar förtroende i dina samarbeten
är noggrann och kvalitetsmedveten
tar initiativ, driver ditt arbete framåt och bidrar till förbättringar
är lösningsorienterad och trivs i en roll där du får kombinera analys med dialog och rådgivning
Om Jefferson Wells
Jefferson Wells är ett av Sveriges största konsultbolag av chefer och specialister inom ekonomi, executive, marknad & försäljning, inköp & logistik och ingenjörsområdet.Vi har den unika förmånen att samarbeta med företag, myndigheter och organisationer inom privat och offentlig sektor i hela Sverige. Våra konsultchefer har gedigen kunskap inom just ditt område och som konsult hos oss är din karriär och utveckling alltid i fokus. Hos oss kan du både gå som tillsvidareanställd konsult på ett specifikt uppdrag eller som samarbetspartner med eget företag. Jefferson Wells finns på ett 50-tal orter i Sverige och i mer än 50 länder världen över och är en del av ManpowerGroup.Så ansöker du
Varmt välkommen med din ansökan genom att registrera ditt CV. Notera att vi inte tar emot ansökningar via mail. Urvalet sker löpande.
Sista dag att ansöka är 2026-03-16
