Erfaren Drifttekniker sökes
Solör Bioenergi Fjärrvärme AB / Driftmaskinistjobb / Strängnäs Visa alla driftmaskinistjobb i Strängnäs
2026-07-07
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Du kan driften. Du kan processen. Nu söker vi dig som vill vara med och utveckla nästa steg tillsammans med oss.
Efter några år i branschen vet du vad som krävs för att en kraftvärmeanläggning ska fungera. Du vet hur en panna beter sig, hur processen hänger ihop och när något inte riktigt stämmer.
Nu söker vi dig som vill använda den erfarenheten i en verksamhet där du får vara nära tekniken, nära dina kollegor och där din kompetens verkligen kommer till nytta.
Till kraftvärmeverket i Strängnäs söker vi nu en erfaren drifttekniker som vill bli en del av vårt team och vara med och utveckla vår verksamhet framåt.
Du får en viktig roll i en lokal kraftvärmeverksamhet
I Strängnäs producerar vi fjärrvärme till kunder i kommunen, el till elnätet och ånga till närliggande industrier. Vi arbetar med returträ och flis som bränsle och är en viktig del av den lokala energiförsörjningen.
Vi är en mindre verksamhet med cirka 15–20 medarbetare där vi arbetar nära varandra och hjälps åt över våra roller. Här finns korta beslutsvägar och möjlighet att påverka hur vi arbetar.
De senaste åren har verksamheten varit inne i en utvecklingsfas och sedan Solör Bioenergi tog över anläggningen har vi byggt vidare på organisationen och våra arbetssätt. Vi har en stark lokal förankring och fortsätter nu att utveckla en stabil och välfungerande drift för framtiden.
Om rollen
Som drifttekniker är du en viktig del av vår produktion. Du arbetar i kontrollrummet där du övervakar och styr processen, kör pannan och säkerställer att anläggningen fungerar stabilt och effektivt.
Du arbetar även ute i anläggningen med ronderingar, felsökning och praktiska insatser tillsammans med dina kollegor. Eftersom vi är ett mindre team hjälps vi åt och tar gemensamt ansvar för att lösa både vardagliga och mer akuta situationer.
I rollen ingår bland annat att:
Köra och övervaka vår rosterpanna från kontrollrummet
Optimera drift och justera parametrar utifrån aktuellt driftläge
Följa upp driftdata och agera vid avvikelser
Genomföra ronderingar och kontroller ute i anläggningen
Felsöka och hantera driftstörningar
Bidra med din erfarenhet i utvecklingen av våra arbetssätt
Arbetet sker i 12-timmarsskift enligt rullande schema, vilket ger möjlighet till längre sammanhängande ledighet.
Vem är du?
Vi tror att du är en person som känner stolthet i att få en anläggning att fungera bra. Du är trygg i din yrkesroll och tycker om kombinationen av teknik, problemlösning och ansvar.
För att lyckas i rollen behöver du ha:
Erfarenhet av driftarbete från kraftvärmeverk, värmeverk eller annan processindustri
Erfarenhet av att köra panna och arbeta med processövervakning
Förståelse för hur olika delar av processen påverkar varandra
Förmåga att arbeta självständigt och fatta beslut i drift
Ett prestigelöst sätt där du gärna delar med dig av din erfarenhet
B-körkort
Goda kunskaper i svenska, både tal och skrift
Erfarenhet av rosterpanna, returträ/flis eller kraftvärmeproduktion med fjärrvärme, el eller ånga är meriterande.
Varför välja Solör Bioenergi?
Kanske trivs du där du är idag men känner att du vill få större möjlighet att påverka. Kanske vill du arbeta i en verksamhet där erfarenhet värderas och där vi har en kort väg från idé till beslut?
Hos oss får du:
Arbeta med en riktig kraftvärmeanläggning där din erfarenhet behövs
Bli en del av ett mindre och sammansvetsat team
Vara nära både tekniken och besluten
Möjlighet att påverka hur vi utvecklar våra arbetssätt
En arbetsplats där man hjälps åt och har roligt tillsammans
En generös arbetstidsförkortning
Friskvårdsbidrag
Goda försäkrings- och anställningsvillkor
Vi söker inte bara någon som kan sköta driften idag, vi söker en kollega som vill vara med och bygga vidare verksamheten tillsammans med oss. Hos oss blir du en del av ett lag där vi känner varandra, hjälper varandra och tar gemensamt ansvar för att anläggningen fungerar som den ska. Här får din erfarenhet en viktig plats och du blir en person som kollegorna kan lita på.
Övrig information
Placering: Strängnäs
Omfattning: Heltid
Arbetstid: Kontinuerlig skiftgång
Tillträde: Enligt överenskommelsePubliceringsdatum2026-07-07Så ansöker du
Annonsen ligger ute under hela sommaren för att ge fler möjlighet att söka tjänsten. Vi påbörjar urval och intervjuer efter semesterperioden, under vecka 35 i augusti. Du är såklart varmt välkommen att skicka in din ansökan redan idag, men vi behöver ha din ansökan senast den 24 augusti.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta:
Viktoria McLellan Ernst (ansvarig rekryterare)viktoria.mclellan-ernst@solorbioenergi.com
Känner du igen dig och vill bli en del av vårt team på kraftvärmeverket i Strängnäs? Då ser vi fram emot att höra från dig. Välkommen med din ansökan!Om företaget
Solör Bioenergi är en ledande aktör inom förnybar energi baserad på trädbränslen med 900 000 användare varje dag. Vi finns på 271 platser i framför allt Sverige och Norge där vi producerar och distribuerar fjärrvärme, ånga och el till bostäder, företag, offentliga verksamheter och industrier. Vår verksamhet omfattar även energiåtervinning av impregnerat trä och produktion av biobränsle, samt drift och underhåll av kommunala och privata VA-anläggningar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Solör Bioenergi Fjärrvärme AB
(org.nr 556936-0737), https://solorbioenergi.se/
Plogstigen 5 (visa karta
)
645 41 STRÄNGNÄS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Solör Bioenergi Kontakt
Ansvarig rekryterare
Viktoria McLellan Ernst viktoria.mclellan-ernst@solorbioenergi.com Jobbnummer
9995721