Erfaren drifttekniker med affärsfokus och driv
Victoriahem AB / Fastighetsskötarjobb / Stockholm Visa alla fastighetsskötarjobb i Stockholm
2026-01-20
Vill du ha en nyckelroll där du får kombinera teknisk expertis med affärsmässighet och påverkan?
Victoriahem söker nu en erfaren drifttekniker som vill ta ansvar för driftoptimering, energiprestanda och utveckling av våra fastigheter. Det här är rollen för dig som är trygg i din kompetens, trivs med att ta eget ansvar och vill arbeta operativt och datadrivet med energiuppföljning i en affärsdriven organisation.
Hos oss får du inte bara förvalta - du får utveckla, påverka och driva förbättringar som gör verklig skillnad för både fastigheternas ekonomi och hållbarhet.
Om rollen
I rollen ansvarar du för att säkerställa en kostnadseffektiv, stabil och framtidssäkrad drift i våra fastigheter. Du arbetar proaktivt med analys, uppföljning och optimering och fungerar som specialist och bollplank till fastighetsteknikerna. Rollen har ett tydligt affärsperspektiv där energi, kvalitet och lönsamhet går hand i hand.
Huvudsakliga ansvarsområden
Driva proaktiv drift och underhåll av ventilation-, värme- och elsystem med tydligt fokus på driftoptimering och energieffektivisering
Analysera energidata, identifiera avvikelser och trender samt initiera åtgärder i uppkopplade system
Coacha och utveckla fastighetstekniker genom utbildning, planering och strukturerad uppföljning
Ansvara för avrop, styrning och uppföljning av entreprenörer
Ta fram förslag på förebyggande åtgärder, underhållsplaner och investeringar som minskar energianvändning och kostnader
Medverka vid myndighetsbesiktningar inom ansvarsområdet (OVK, energideklaration m.m.)
Bidra till utveckling av rutiner, processer och arbetssätt inom drift och energi
Vi söker dig som kombinerar djup teknisk kompetens med ett affärsmässigt och lösningsorienterat arbetssätt.
Vi ser även att du har:
Relevant yrkesutbildning inom driftteknik, energi eller motsvarande, alternativt likvärdig arbetslivserfarenhet
Flerårig erfarenhet som drifttekniker där du kombinerat djup teknisk kompetens med ett affärsmässigt och lösningsorienterat arbetssätt
Mycket goda kunskaper inom styr- och reglerteknik, värme, ventilation, värmepumpar och brandskydd
Förmåga att läsa och tolka driftkort, flödesscheman och planritningar
Goda IT-kunskaper och erfarenhet av energiuppföljning
Stark beställarkompetens
B-körkort
Mycket god svenska i tal och skrift samt god kommunikativ förmåga på engelska
Meriterande är:
Erfarenhet av system som Vitec Energi, Curves och Webport
Arbetslivserfarenhet från affärsdrivna organisationer eller bostadsbranschenDina personliga egenskaper
Du är självgående, strukturerad och tar fullt ansvar för ditt område. Du har ett naturligt självledarskap och trivs i rollen som expert och rådgivare. Med ett pedagogiskt och tydligt sätt inspirerar du andra och driver arbetet framåt. Du har ett starkt eget driv, ett affärsmässigt tänk och en vilja att ständigt förbättra.
Vi erbjuder dig
Hos Victoriahem får du en central roll i ett växande och affärsdrivet bolag med korta beslutsvägar och stor handlingsfrihet. Här råder frihet under ansvar och du får möjlighet att påverka, utvecklas och göra avtryck.
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse, gärna så snart som möjligt
Omfattning: Heltid
Placering: Husby/Sollentuna
