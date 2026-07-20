Erfaren Distributionselektriker sökes
Nr.1 Personalpartner AB / Elektrikerjobb / Ulricehamn Visa alla elektrikerjobb i Ulricehamn
2026-07-20
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-20Om tjänsten
Elnätet ska fungera varje dag, året runt. Bakom det finns människor som bygger, utvecklar och löser fel när de uppstår. Nu söker Ulricehamns Energi Elnät en erfaren distributionselektriker till elnätsverksamheten i Ulricehamn.
Här får du använda din yrkeskunskap i ett lokalt bolag där säkerhet, samarbete och ansvar är viktiga delar av arbetet.Dina arbetsuppgifter
Som distributionselektriker arbetar du med byggnation, anslutningar, felsökning och reparationer i eldistributionsnätet inom spänningsnivåerna 0,4 till 40 kV. Uppdragen omfattar både planerade insatser och felavhjälpning vid driftstörningar.
Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat att:
• bygga nya delar av elnätet samt genomföra ombyggnationer och anslutningar
• förlägga och ansluta kablar samt montera kabelskåp och nätstationer
• felsöka och åtgärda fel i lågspännings- och högspänningsnätet
• installera, byta och kontrollera elmätare och tillhörande utrustning
• utföra nyanläggning, service och reparationer i gatubelysningsnätet
• dokumentera och återrapportera genomförda arbeten
Du genomför uppdragen självständigt eller tillsammans med kollegor beroende på arbetets omfattning. Kontakt med kunder, entreprenörer och andra delar av verksamheten förekommer.
Arbetet är i huvudsak förlagt till dagtid. Beredskap ingår i tjänsten.
Kvalifikationer och personliga egenskaper
Vi söker dig som har erfarenhet som distributionselektriker och känner dig trygg i arbetet ute i fält. Du kan planera och genomföra dina uppdrag och har god förståelse för de krav som ställs på kvalitet och säkerhet inom eldistribution.Kvalifikationer
• relevant elteknisk utbildning
• erfarenhet från eldistribution eller erfarenhet som bedöms likvärdig
• erfarenhet av arbete med låg- och högspänning
• erfarenhet av arbete i ställverk
• erfarenhet av kabelförläggning
• erfarenhet av arbete med nätstationer
• B-körkort
• goda kunskaper i svenska i tal och skrift
• god datorvana
Meriterande
• elbehörighet
• branschspecifika utbildningar, exempelvis ESA, Heta arbeten eller Arbete på väg
• BE- eller C-körkort
Likvärdig erfarenhet kan vara en längre bakgrund inom industriell el där du har arbetat praktiskt med uppbyggnad och installation i tekniska miljöer som ligger nära eldistribution.
Som person är du ansvarstagande, noggrann och van vid att skapa ordning omkring dig. Du behåller lugnet när förutsättningarna förändras och kan fatta genomtänkta beslut när situationen kräver det. Du samarbetar bra med andra och kommunicerar professionellt med kollegor, kunder och externa kontakter.
Vad vi erbjuder
Hos Ulricehamns Energi Elnät får du en trygg arbetsgivare med ett långsiktigt uppdrag i kommunen. Du blir en del av ett erfaret team med nära samarbete mellan distributionselektriker, arbetsledning och planeringsfunktion.
Här finns goda möjligheter att fortsätta utvecklas inom yrket och ta del av den kompetens som finns i organisationen. Ulricehamns Energi Elnät erbjuder även arbetstidsförkortning, friskvårdsförmåner och andra personalförmåner.Om företaget
Ulricehamns Energi AB driver samhällsnyttig infrastruktur inom elnät, fibernät, fjärrvärme, VA, miljö och entreprenader. Bolaget har cirka 100 medarbetare och arbetar för att Ulricehamns kommun ska vara en trygg och fungerande plats för invånare, företag och besökare.
Ulricehamns Energi Elnät är ett helägt dotterbolag till Ulricehamns Energi AB och ansvarar för drift och utveckling av elnätsinfrastrukturen. I den här rollen blir du anställd i Ulricehamns Energi Elnät. Så ansöker du
I denna rekrytering samarbetar Ulricehamns Energi Elnät med First Rekrytering, som är en del av First Personalpartner och arbetar med rekrytering av produktionsnära tjänstemän och specialister inom industri.
Urval sker löpande. Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryteringsansvarig, martina@firstpersonal.se
Drogtest och bakgrundskontroll genomförs som en del av rekryteringsprocessen.Om företaget
FIRST Personalpartner är ett auktoriserat rekryterings- och bemanningsföretag med inriktning mot industrin. Sedan starten 2009 har vi byggt långsiktiga relationer med både kunder och konsulter, alltid med människan i fokus. Vi har kontor i Borås, Skövde, Varberg och Halmstad och arbetar alltid lokalt med ambitionen att matcha rätt kompetens så nära kundföretaget som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nr.1 Personalpartner AB
(org.nr 556606-5800), https://jobb.firstpersonal.se/lediga-jobb/
Bäckeskogsgatan 2 (visa karta
)
504 68 BORÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ulricehamns Energi Elnät AB Kontakt
Martina Hallin martina@firstpersonal.se Jobbnummer
10006788