Erfaren Dataingenjör med ledaregenskaper!
Friday Väst AB / Elektronikjobb / Göteborg Visa alla elektronikjobb i Göteborg
2026-01-12
Vill du vara med och bidra till smartare dataanvändning och hållbar digital utveckling? Vi söker nu en Data Engineer som vill vara en del av vår kunds digitaliseringsresa och arbeta i ett innovativt team med både integration, analys och visualisering! - Vi arbetar med löpande urval.
OM TJÄNSTEN:
Vår kund äger, utvecklar och förvaltar större fastigheter i Sverige. Fokus ligger på att skapa moderna, funktionella och hållbara miljöer för forskning och innovation. Du kommer att tillhöra ett mindre team med personer som utvecklar datadrivna lösningar för lokaloptimering och energieffektivisering. Genom att samla och analysera sensordata optimeras drift och nyttjandegrad.
Som dataingenjör kommer du att arbeta brett med datainsamling, modellering, analys och visualisering. Du blir en nyckelperson i utvecklingen av bolagets datainfrastruktur och bidrar samtidigt till att vidareutveckla verktyg för verksamhetsanalys i Power BI & Microsoft Fabric.
Mer specifikt kommer du att:
Arbeta tillsammans i team med ansvar för dataintegration och visualisering i Power BI.
Delta i ett varierat och tvärfunktionellt arbete som inkluderar databashantering (SQL).
Arbeta med utveckling och analys i Python, Azure,
Du kommer att involveras i projekt där flera avdelningar samarbetar, exempelvis IT, drift och systemförvaltning.
Vi SÖKER DIG SOM HAR:En eftergymnasial utbildning inom data science, systemutveckling eller likvärdigt område.
5+ år arbetslivserfarenhet av en likvärdig roll.
Mycket goda kunskaper i Power BI och SQL.
Ledaregenskaper utifrån att ha arbetat i projekt
God förståelese för Azure, Python.
Pratar obehindrat svenska då detta används i det dagliga arbetet.
Utöver detta lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet. Vi söker dig som är driven, självgående och nyfiken - en person som trivs i en dynamisk miljö med stor frihet och möjlighet att påverka. Du tycker om att arbeta brett och har förmåga att se både helheten och detaljerna i dataflöden och analyser. Du är framåt, kommunikativ och trivs med att samarbeta med andra. Vi ser gärna att du har en flexibel och positiv inställning, då rollen kräver kreativitet och en innovativ inställning!
OM ANSTÄLLNINGEN:
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du kommer till en början att vara anställd av Friday med ambitionen att på sikt bli tillsvidareanställd hos vår kund.
ÖVRIG INFO:Omfattning: Heltid.
Start: Omgående/Enligt överenskommelse.
Placering: Göteborg.
Lön: Fast månadslön.
OM FRIDAY:
På Friday brinner vi för att ge dig som Tech-talang en riktigt bra start på karriären. Genom att lyssna på vad just du vill och drivs av, matchar vi dig med företag och möjligheter som får dig att se fram emot att gå till jobbet.
Vi värderar ambition och potential högt och arbetar aktivt för en fördomsfri rekrytering, där alla ges samma chans att lyckas.
Vi finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Örebro. Varje år genomför vi över 5 000 karriärmöten och matchar kandidater med allt från globala företag till innovativa startups. Ersättning
