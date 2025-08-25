Erfaren Data Analyst till Business Analytics-utveckling
2025-08-25
Vi söker nu en erfaren Data Analyst inom Business Analytics Developments med kompetensnivå 3.
Rollen innebär att arbeta med utveckling och underhåll av rapporter, dataflöden och datastrukturer, samt att bidra till en stabil och användarvänlig datafoundation för verksamheten. Du kommer att spela en viktig roll i att omsätta data till insikter som stödjer beslutsfattande på strategisk nivå.Publiceringsdatum2025-08-25Dina arbetsuppgifter
Som Data Analyst kommer du att utveckla och underhålla rapporter, dataflöden och datastrukturer i Power BI/Fabric. Du har en djup förståelse för datavisualisering och kan på ett pedagogiskt sätt utbilda och stötta slutanvändare i deras arbete. Rollen innebär nära samarbete med andra roller inom Business Analytics för att säkerställa att leveranser möter både funktionella och icke-funktionella krav. Du kommer även att arbeta med kravställning, utveckling, test och deployment, samt dokumentera leveranser enligt gällande riktlinjer. Vidare ansvarar du för att utveckla och underhålla finansiella datamodeller och rapporter samt säkerställa att informationssäkerhet och accesshantering följs.Kvalifikationer
Skallkrav
Flytande i engelska och svenska i både tal och skrift
Akademisk examen inom IT
Flera års erfarenhet av rapportutveckling i Power BI (seniornivå)
Flera års erfarenhet av SQL och Python (seniornivå)
Erfarenhet av arbete i agila team (seniornivå)
Erfarenhet av Access Management/Informationssäkerhet
Erfarenhet av arbete med finansiella datamodeller och rapporter
Seniornivå = 5+ års relevant arbetslivserfarenhet: byggt, utvecklat, optimerat och stöttat andra
Meriterande
Erfarenhet av arbete med databaser, data warehouses eller data lakes i en molnmiljö
Erfarenhet av att arbeta med DBT
Erfarenhet av Databricks
Erfarenhet av IT-arkitektur
Erfarenhet av att arbeta i Azure DevOps
Erfarenhet av ytterligare programmeringsspråkAnställningsvillkor
Tjänsten är på heltid och uppdraget utförs på distans eller på plats, beroende på behov.
Uppdragsperiod: 2025-09-08 till 2026-02-28Så ansöker du
Bifoga CV i Wordformat. CV:t är en viktig del i utvärderingen för denna roll. Det ska tydligt visa att du har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella arbetet.
Om du är redo att ta dig an en roll som Data Analyst inom Business Analytics och bidra till att skapa värdefulla beslutsunderlag genom data - tveka inte att söka. Vi rekryterar löpande och ser fram emot din ansökan!
