Erfaren däckskiftare sökes till intensiv vårsäsong - Linköping
2026-02-11
Vi söker nu en erfaren däckskiftare till vårt team i Linköping inför vårens högsäsong. Har du tidigare arbetat med däckskifte och vet vad tempot innebär under säsong? Då kan det här vara jobbet för dig!
Under högsäsongen skiftar vi cirka 70-80 bilar per dag, så vi söker dig som är trygg i arbetet och kan leverera kvalitet även i ett högt och intensivt tempo.
Arbetsuppgifter
Däckskifte på personbilar
Kontroll av däckens skick och mönsterdjup
Tvätt och förvaring av däck
Hantering och transport av däck inom verkstaden
Kundbemötande vid in- och utlämning
Vi söker dig som
Har arbetslivserfarenhet från däckverkstad
Har god kunskap inom däckskifte och kan arbeta självständigt
Trivs i ett högt arbetstempo och är effektiv utan att tumma på noggrannheten
Är positiv, ansvarstagande och fungerar bra i team
Har god servicekänsla
B-körkort är meriterande. Truckkort är meriterande men inget krav.
Elektronisk lyfthjälp finns, men arbetet är fysiskt krävande - du behöver därför ha god fysik och klara av ett intensivt arbetstempo under hela arbetsdagen.
Vi erbjuder
Heltidsarbete under 4-5 veckor i april 2026
Start i slutet av mars 2026
Arbete i ett sammansvetsat och engagerat team
Möjlighet till återkommande säsongsarbete
Plats: Linköping Period: April 2026 Ansökan: Skicka din ansökan snarast - urval sker löpande.
Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post på grund av GDPR. För att din ansökan ska kunna behandlas ber vi dig därför att skicka in den via vår karriärsida
Sista dag att ansöka är 2026-03-29
