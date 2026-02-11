Erfaren däckskiftare sökes till intensiv vårsäsong - Linköping

Quattro Bemanning & Rekrytering AB / Montörsjobb / Linköping
2026-02-11


Vi söker nu en erfaren däckskiftare till vårt team i Linköping inför vårens högsäsong. Har du tidigare arbetat med däckskifte och vet vad tempot innebär under säsong? Då kan det här vara jobbet för dig!
Under högsäsongen skiftar vi cirka 70-80 bilar per dag, så vi söker dig som är trygg i arbetet och kan leverera kvalitet även i ett högt och intensivt tempo.
Arbetsuppgifter
Däckskifte på personbilar

Kontroll av däckens skick och mönsterdjup

Tvätt och förvaring av däck

Hantering och transport av däck inom verkstaden

Kundbemötande vid in- och utlämning

Vi söker dig som
Har arbetslivserfarenhet från däckverkstad

Har god kunskap inom däckskifte och kan arbeta självständigt

Trivs i ett högt arbetstempo och är effektiv utan att tumma på noggrannheten

Är positiv, ansvarstagande och fungerar bra i team

Har god servicekänsla

B-körkort är meriterande. Truckkort är meriterande men inget krav.
Elektronisk lyfthjälp finns, men arbetet är fysiskt krävande - du behöver därför ha god fysik och klara av ett intensivt arbetstempo under hela arbetsdagen.
Vi erbjuder
Heltidsarbete under 4-5 veckor i april 2026

Start i slutet av mars 2026

Arbete i ett sammansvetsat och engagerat team

Möjlighet till återkommande säsongsarbete

Plats: Linköping Period: April 2026 Ansökan: Skicka din ansökan snarast - urval sker löpande.
Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post på grund av GDPR. För att din ansökan ska kunna behandlas ber vi dig därför att skicka in den via vår karriärsida

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7211932-1836297".

Arbetsgivare
Quattro Bemanning & Rekrytering AB (org.nr 556719-9962), https://careers.qbemanning.se
Klostergatan 27A (visa karta)
582 23  LINKÖPING

Arbetsplats
Q Sverige

Jobbnummer
9736462

