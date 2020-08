Erfaren däckmontör - Arena Personal Sverige AB - Maskinoperatörsjobb (kemisk/teknisk) i Karlskrona

Arena Personal Sverige AB / Maskinoperatörsjobb (kemisk/teknisk) / Karlskrona2020-08-262020-08-26Är du vår nya däckmontör?Snart är hösten här och dax att byta till vinterdäck. Vi söker däckmontörer till en av våra kunder i fordonsbranschen. Du bör ha mångårig erfarenhet av att arbeta med däck och fälg på däckverkstad eller bilverkstad.Som däckmontör kommer du arbeta med samtliga förekommande arbetsuppgifter inom däck och fälg hos vår uppdragsgivare. Du som söker har tidigare arbetat som däckmontör. Du bör vara förberedd på att arbetet är fysiskt krävande där tunga lyft förekommer. Det är en stor merit om du har fordonsteknisk utbildning och/eller erfarenhet av däckverkstad. Då kunden även har ett däckhotell i sin verksamhet kommer du att arbeta med lagerhantering av däck. Där krävs det att du har datavana, ordningssinne och ett strukturerat arbetssätt.B körkort är ett kravDu är snabb och driven och tar egna initiativAtt vara social och ge en god service är en självklarhet för dig.Urvalet sker löpande så skicka din ansökan så fort som möjligt.Vi erbjuderVi matchar de bästa medarbetarna till rätt företag och uppdrag. Vi ger dig chansen att arbeta på attraktiva arbetsplatser där du utvecklar din kompetens.Du har nära kontakt med din personalansvarige som stöttar dig och fungerar som ditt bollplank för att du ska lyckas i dina uppdrag. För oss är det viktigt att du trivs och mår bra. Självklart har vi som auktoriserat bemanningsföretag kollektivavtal och försäkringar för din anställningstrygghet.Vi värdesätter en jämn köns- och åldersfördelning samt etnisk och kulturell mångfald. Det skapar trivsel och kvalitet för våra kunder och dig som anställd.Vi erbjuder tjänster inom olika områden och på olika nivåer. Hos oss har du chans att utvecklas genom varierande typer av uppdrag hos våra kunder. Du får även viktiga kontakter ute på olika arbetsplatser och detta nätverk kan vara till stor hjälp längre fram i din karriär. Samtidigt står vi bakom dig och ger stöd när det är nödvändigt!Många av våra medarbetare får anställning hos våra kunder efter genomfört uppdrag.Tre enkla steg till ditt nya jobb:1. Du ansöker genom att klicka på "ansök här" eller "ansök via extern webbplats".2. Du kommer då till Arena Personals hemsida. Klicka på "Sök jobbet" och fyll i dina kontaktuppgifter och bifoga sen ditt CV och personliga brev. Hela ansökningsprocessen tar max några minuter.3. Vi behandlar alla ansökningar vartefter de kommer in så tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag - vänta därför inte med att söka jobbet. Vi tar inte emot ansökningar via e-post. Varmt välkommen med din ansökan!Om verksamhetenVi har ett personligt engagemang och anstränger oss alltid för att ordna saker på bästa sätt. Vi försöker hitta uppdrag som passar dig som medarbetare så att du hela tiden utvecklas för då vet vi att du trivs och gör ett bra jobb! Vi agerar professionellt i alla lägen och har gedigen kompetens i bolaget. Du som medarbetare får därför trygghet och en kompetent arbetsgivare.Varaktighet, arbetstidHeltid Tillfälligt arbete, 11 dagar - 3 månaderFast lönSista dag att ansöka är 2020-09-13Arena Personal Sverige AB5334533