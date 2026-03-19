Erfaren controller stadsbyggnadsförvaltningen, Täby kommun
Clockwork Bemanning & Rekrytering AB / Controllerjobb / Täby
2026-03-19
Om kommunen
Vill du utvecklas i din roll som controller, har ett stort intresse för nyckeltal och uppföljningsarbete? Är du utåtriktad, prestigelös och driven? Då är du kanske den vi söker! Som controller inom Täby kommun erbjuds du ett intressant och roligt arbete i en spännande organisation och en välskött kommun i utveckling. Du kommer att kunna bidra med förbättringar både ute i verksamheten och i controllerenhetens arbete. Låter detta spännande? Sök redan idag!
Kommunen erbjuder
Du välkomnas till ett team med mycket bra samarbete som gärna delar med sig av erfarenheter, har högt i tak och där det händer mycket. Förutom ett intressant, utmanande och meningsfullt arbete erbjuder vi också en arbetsplats med en positiv anda samt service och bemötande i fokus. På vår hemsida kan du läsa mer om våra förmåner och hur det är att arbeta i Täby kommun.Publiceringsdatum2026-03-19Arbetsuppgifter
Som Controller inom Täby kommun tillhör du controllerenheten på ekonomiavdelningen som är en del av kommunledningskontoret och ingår i ett team med totalt 13 controllers. Du rapporterar till controllerchefen och verksamhetschefen samt arbetar huvudsakligen gentemot kommunens stadsbyggnadsnämnd. Tjänsten innebär att ansvara för den ekonomiska uppföljningen av framför allt kommunens ekonomi för stadsbyggnad, inklusive VA och avfall inom stadsbyggnadsnämnden. Du har ett nära samarbete med verksamhetens chefer och i din roll som controller arbetar du med både styrning och stöd till kommunens verksamheter med ett eget definierat ansvarsområde.
Vi erbjuder en utvecklande och stimulerande roll där du får ta stort eget ansvar. Du arbetar både självständigt och tillsammans med verksamheten där du är chefernas rådgivare och bollplank i ekonomiska frågor. Täbys kommunhus ligger i Täby centrum och har mycket fräscha och ljusa lokaler. Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och du kommer att få arbeta med ett modernt och ändamålsenligt arbetssätt.
Dina arbetsuppgifter som Controller är i huvudsak:
• budget- och prognosarbete
• ekonomisk uppföljning
• del- och årsbokslut
• beräkning av kommunens taxor inom stadsbyggnad
• arbete med utrednings- och utvecklingsarbete
• kalkyler och beräkningar inom verksamhetsområdet
• intern kontrollProfil
Vi söker dig som har:
• kandidatexamen inom ekonomi
• minst 3 års erfarenhet i rollen som controller inom stadsbyggnad i kommunal verksamhet
• erfarenhet av exploateringsekonomi, investeringsprojekt samt avfalls- och VA-verksamhet
• intresse för politiska organisationer och kommunens uppdrag
• en god analytisk förmåga och ett strukturerat arbetssätt
• intresse för utveckling och förändring
• god kommunikativ- och pedagogisk förmåga samt uttrycker dig väl i både tal och skrift
• generell hög IT-mognad och är en van användare av Officepaketet i synnerhet ExcelSå ansöker du
Låter det intressant? I den här rekryteringen samarbetar Täby kommun med Clockwork. Välkommen att registrera din ansökan via www.clockworkpeople.se
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Anders Hultgren tel. 0733-512 701 anders.hultgren@clwork.se
• Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid.
• Tillsättning sker enligt överenskommelse.
• Sista ansökningsdag är 2026-04-05. Urval och intervjuer sker löpande varför tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
I Täby kommun genomförs rekrytering utifrån metodiken kompetensbaserad rekrytering. Rekryteringen omfattar även olika typer av bakgrundskontroller för en kvalitetssäkrad process. Innan en eventuell anställning i Täby kommun ombeds du som kandidat verifiera relevanta utbildningar och arbetslivserfarenhet samt uppvisa ett utdrag ur Polisens belastningsregister "Utdrag från belastningsregistret för enskild person enligt 9 § 1 stycket lagen (1998:620) om belastningsregister". Utdraget ska uppvisas i obrutet kuvert och går att beställa på Polisens hemsida Kontrollera egna uppgifter, e-tjänst | Polismyndigheten (polisen.se).
I det fall tjänsten är säkerhetsklassad kommer även en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras före beslut om anställning. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
När du registrerar din ansökan kommer Täby kommun att behandla dina personuppgifter för att administrera din ansökan. Kommunstyrelsen i Täby kommun är personuppgiftsansvarig för dessa behandlingar. Läs gärna mer om hur Täby kommun behandlar personuppgifter på Personuppgifter - Täby kommun (taby.se).
Vi vill upplysa om att din ansökan är en allmän handling enligt offentlighetsprincipen, vilket innebär att dina ansökningshandlingar kan begäras ut.
Fackliga kontaktpersoner Helen Klockare SACO 08-555 590 00 helen.klockare@taby.se
Linda-Marie Palm Vision 08-555 590 00 lindamarie.palm@taby.se
Fast lön
Sista dag att ansöka är 2026-04-05
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "18005".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Clockwork Bemanning & Rekrytering AB
http://www.clockworkpersonal.se
9806576