Erfaren CNC-Tekniker
GV Stars Bemanning AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Nässjö
2025-11-13
, Eksjö
, Aneby
, Sävsjö
, Jönköping
Publiceringsdatum2025-11-13Arbetsuppgifter
CNC-Tekniker
Som CNC-Tekniker kommer du, efter en introduktionsperiod, att arbeta självständigt med att ställa in och köra CNC-maskiner (flerop) i vår kunds bearbetningshall. Du kommer främst att arbeta med ISO-programmering i styrsystem som Fanuc, Okuma och Heidenhain.
I rollen ingår att hantera hela produktionsflödet - från programmering till färdig detalj - där du även ansvarar för kvaliteten på de delar du tillverkar.
Arbetsuppgifter och ansvar:
• Ställa in och köra CNC-maskiner självständigt hos kunden
• Programmering av maskiner
• Arbeta främst med svartmaterial och rostfritt stål
• Kvalitetsansvar för tillverkade serier
• Initialt arbete på dagtid, med möjlighet till övergång till 2-skiftProfil
Vi söker dig som är strukturerad, noggrann och har ett stort tekniskt intresse. Du drivs av att leverera hög kvalitet och trivs med att arbeta självständigt samtidigt som du samarbetar med kollegor för att uppnå bästa möjliga resultat.
Vi tror att du:
Har erfarenhet av CNC-maskiner och programmering
Är självgående i ditt arbete
Är tekniskt intresserad och lösningsorienterad
Är noggrann, ansvarsfull och kvalitetsmedveten
Trivs med att arbeta i ett produktivt och varierande arbetsflöde
Meriterande:
Truckkort
Traverskort
Tidigare erfarenhet av arbete med svartmaterial och rostfritt stålOm företaget
GV Stars Bemanning & Rekrytering är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag, grundat i augusti 2021. Vi tror starkt på lokal närvaro, långsiktiga kundrelationer och att våra medarbetare har rätt kompetens - faktorer som är avgörande för framgångsrika samarbeten inom branschen. Vi har kontor i Vetlanda, Nässjö, Jönköping och Värnamo, vilket gör oss nära både kunder och kandidater.
Vår filosofi är enkel - med rätt person på rätt plats skapas värde för både kund och kandidat. Därför arbetar vi varje dag för att matcha människor med möjligheter där de verkligen kan växa. Vi tillsätter allt från kollektivanställda till tjänstepersonal, vilket gör att vi kan erbjuda lösningar för alla typer av behov.
Är du redo att ta nästa steg i din karriär? Vi öppnar dörrar till nya möjligheter och fokuserar på att lyfta varje individs unika kompetens, som vi vidareutvecklar genom praktisk erfarenhet.
Tack vare vårt engagemang, lyhördhet och flexibilitet har vi redan etablerat samarbeten med över 80 nöjda kunder. Vår spetskompetens ligger inom industri, lager, logistik och entreprenad.
Vad GV stars erbjuder
Vad GV Stars erbjuder
Tjänsten som CNC-operatör är ett heltidsuppdrag som inleds direkt hos kund via GV Stars Bemanning & Rekrytering.
Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan - tillsättning kan ske omgående.
Vi arbetar löpande med inkomna ansökningar och kontaktar endast de som motsvarar ansökningskraven.
Tveka inte att höra av dig till ansvarig konsultchef Goran Vukojevic på Goran@gvstars.se
- vi hjälper dig gärna!
Ett stabilt företag med god sammanhållning:
Hos oss får du:
Kollektivavtal och schyssta villkor
Möjlighet till personlig utveckling
Tjänstepension och försäkringar enligt avtal
Marknadsmässig lön
En spännande och varierande roll
Engagerade kollegor och god sammanhållning
Goda chanser till kompetensutveckling och långsiktig anställning Ersättning
Så ansöker du
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "1541". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare GV Stars Bemanning AB
(org.nr 559328-4838), http://gvstars.se Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Goran Vukojevic goran@gvstars.se Jobbnummer
9603531