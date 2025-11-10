Erfaren CNC-svarvare till centrala Karlstad
2025-11-10
Är du en erfaren svarvoperatör som brinner för teknik, noggrannhet och ständig utveckling? Vill du arbeta i en modern, välutrustad verkstad tillsammans med engagerade och kunniga kollegor? Då kan det här vara tjänsten för dig! Vi söker nu en skicklig svarvoperatör till en av våra kunder i centrala Karlstad.Publiceringsdatum2025-11-10Om tjänsten
Som svarvoperatör blir du en viktig del av ett engagerat och kunnigt team där verksamheten omfattar bland annat tvättning, blästring, demontering/montering, svetsning och bearbetning. Här erbjuds du en varierad och utvecklande roll med stort ansvar, där du får arbeta med avancerad teknik i en modern produktionsmiljö. Du kommer att arbeta med en avancerad fyraxlig svarv (X.Y.Z.C) utrustad med drivenheter, roterande verktyg, vinkelhuvud och Siemens 840D SL-styrsystem. Programmering sker med stöd av EdgeCam, och du hanterar stora, komplexa arbetsstycken med höga toleranskrav. För hantering och förflyttning av detaljer används travers.
Dina arbetsuppgifter innefattar:
• Disponering av material och mätning av arbetsstycken i maskinen
• Utföra självständiga mätningar av detaljer för att säkerställa kvalité
• Upprätta och fylla i mätprotokoll
• Utföra enklare operatörsunderhåll
I denna roll har du ett stort eget ansvar för hela processen - från förberedelser och inmätningsarbete till bearbetning och slutkontroll. Noggrannhet och kvalitet står alltid i fokus. Du arbetar i ett skiftlag om två till tre personer och samarbetar tätt med andra avdelningar, såsom produktionsteknik och underhåll. God kommunikation, samarbete och förståelse för materialflöden är avgörande för att lyckas i rollen.
Vem är du?
Vi söker dig som har:
• Teknikutbildning / verkstadsutbildning riktad mot skärande bearbetning eller motsvarande utbildning eller erfarenheter (grönt kort).
• Grundläggande kunskaper i ritningsläsning
• Kunskap om CNC-teknik (gärna Siemens 840D)
• Arbetat med CNC, gärna svarvning, i minst 5 år
• Erfarenhet av svarvning av tunga detaljer
• Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
• Körkort B samt traverskort
För att lyckas i rollen som svarvoperatör ser vi att du är en person som har ett skarpt öga för detaljer och sätter noggrannhet i första rummet. Du förstår vikten av att arbeta metodiskt och strukturerat för att säkerställa att arbetsstyckena uppfyller höga kvalitets- och toleranskrav. Säkerhet är en självklarhet för dig, och du arbetar alltid med ett ansvarsfullt säkerhetstänk i allt du gör. Ditt engagemang syns i ditt arbete - du tar ansvar för dina uppgifter, söker ständigt förbättringar och vill utvecklas i din yrkesroll. Dessutom är du en lagspelare som värdesätter gott samarbete och kommunikation, både inom skiftlaget och med andra avdelningar.
Det är meriterande om du har erfarenhet av CAD/CAM samt hantering av mätverktyg. Har du dessutom kunskaper i engelska är det ett stort plus.
Låter detta som en intressant roll för dig? Tveka inte att skicka in din ansökan idag på www.uniflex.se
.
Om verksamheten
Att hitta rätt person till rätt plats - det är vår kärnkompetens. Vi rekryterar kompetent personal till praktiskt taget alla branscher, små som stora företag, inom såväl privat som offentlig sektor. Har du rekryterats av Uniflex vet du att processen är kvalitetssäkrad. Våra rekryterare kan din bransch, därför tar vi totalansvar för alla moment, från kravprofil till uppföljning. Men viktigast av allt är förstås resultatet - att du är rätt person på rätt plats.
Vi arbetar med löpande urval och kan komma att tillsätta tjänsten så fort vi hittat rätt person. Skicka därför in din ansökan så snart som möjligt!
Uniflex är ett registrerat rekryterings- och bemanningsföretag. Vi är auktoriserade av Kompetensföretagen och har kvalitetssäkrade processer och rutiner. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "67601". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uniflex AB
(org.nr 556637-0341), http://www.uniflex.se Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Lisamari Sallas lisamari.sallas@uniflex.se Jobbnummer
9596346