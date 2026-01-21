Erfaren CNC-operatör med programmeringsvana till kund i Helsingborg

Today Consulting Syd AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Helsingborg
2026-01-21


Har du gedigen erfarenhet av programmering och körning av CNC-maskiner inom stål och aluminium? Trivs du i en teknisk roll där din kompetens inom programmering gör verklig skillnad i produktionen? Då kan detta vara rätt uppdrag för dig.
Vi söker nu en CNC-operatör med stark programmeringsvana till ett vikariat på 8 månader, med god möjlighet till förlängning. Uppdraget är på heltid och utförs hos ett väletablerat och tekniskt avancerat företag i Helsingborgsområdet.
Om rollenI rollen som CNC-operatör har du ett tydligt tekniskt ansvar där programmering är en central del av arbetet. Du arbetar med bearbetning av främst stål och aluminium samt komponenter med skruvförband i en modern produktionsmiljö med specialanpassade lösningar.
Dina arbetsuppgifter inkluderar:
Självständig programmering av CNC-maskiner (en avgörande del av rollen)

Inställning, optimering och körning av CNC-styrda maskiner

Övervakning av produktionen samt löpande kvalitetskontroller

Tolkning av ritningar, toleranser och tekniska arbetsinstruktioner

Daglig skötsel, justering och felsökning av maskiner och utrustning

Aktivt arbete med förbättringar av program och processer

Din profilVi söker dig som har:
Dokumenterad erfarenhet av CNC-programmering

Flerårig erfarenhet som CNC-operatör inom metallindustrin

Mycket god kunskap i bearbetning av stål och aluminium

Stark förmåga inom ritningsläsning och mätteknik

Förmåga att arbeta självständigt och ta tekniskt ansvar

B-körkort och tillgång till bil är meriterande

Du är noggrann, lösningsorienterad och kvalitetsmedveten. Du har ett tekniskt intresse och trivs i en roll där din programmeringskompetens är avgörande för produktionens kvalitet och effektivitet. Om anställningen
Anställningsform: Vikariat (8månader) som uthyrd av Today Consulting

Arbetstid: Dagtid

Plats: Helsingborg

Anställningsstart 1 Mars 2026

Lön: 33 888 kr/månad.

Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag! Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Today Consulting Syd AB (org.nr 559209-0400), http://www.Todayconsulting.se

Arbetsplats
Today Consulting

Kontakt
Arian Berisha
arian.berisha@todayconsulting.se

Jobbnummer
9695846

