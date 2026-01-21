Erfaren CNC-operatör med programmeringsvana till kund i Helsingborg
Verktygsmaskinoperatörsjobb / Helsingborg
2026-01-21
Har du gedigen erfarenhet av programmering och körning av CNC-maskiner inom stål och aluminium? Trivs du i en teknisk roll där din kompetens inom programmering gör verklig skillnad i produktionen? Då kan detta vara rätt uppdrag för dig.
Vi söker nu en CNC-operatör med stark programmeringsvana till ett vikariat på 8 månader, med god möjlighet till förlängning. Uppdraget är på heltid och utförs hos ett väletablerat och tekniskt avancerat företag i Helsingborgsområdet.
Om rollenI rollen som CNC-operatör har du ett tydligt tekniskt ansvar där programmering är en central del av arbetet. Du arbetar med bearbetning av främst stål och aluminium samt komponenter med skruvförband i en modern produktionsmiljö med specialanpassade lösningar.
Dina arbetsuppgifter inkluderar:
Självständig programmering av CNC-maskiner (en avgörande del av rollen)
Inställning, optimering och körning av CNC-styrda maskiner
Övervakning av produktionen samt löpande kvalitetskontroller
Tolkning av ritningar, toleranser och tekniska arbetsinstruktioner
Daglig skötsel, justering och felsökning av maskiner och utrustning
Aktivt arbete med förbättringar av program och processer
Din profilVi söker dig som har:
Dokumenterad erfarenhet av CNC-programmering
Flerårig erfarenhet som CNC-operatör inom metallindustrin
Mycket god kunskap i bearbetning av stål och aluminium
Stark förmåga inom ritningsläsning och mätteknik
Förmåga att arbeta självständigt och ta tekniskt ansvar
B-körkort och tillgång till bil är meriterande
Du är noggrann, lösningsorienterad och kvalitetsmedveten. Du har ett tekniskt intresse och trivs i en roll där din programmeringskompetens är avgörande för produktionens kvalitet och effektivitet. Om anställningen
Anställningsform: Vikariat (8månader) som uthyrd av Today Consulting
Arbetstid: Dagtid
Plats: Helsingborg
Anställningsstart 1 Mars 2026
Lön: 33 888 kr/månad.
Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag! Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
