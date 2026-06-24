Erfaren CNC operatör till Nyköping

Tech Recruitment i Södermanland AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Nyköping
2026-06-24


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Bakgrund:

Vår etablerade industrikund behöver två CNC-operatörer då företaget är i en expansionsfas och behöver bemanna CNC maskinerna.

Arbetsbeskrivning:

Vi söker duktiga operatörer till företagets fräsavdelning där fräsning sker för tillverkning av olika stålprodukter. Det är inte fråga om en löpandeband tillverkning utan allt sker på beställning. Du kommer självständigt ansvara för riggning och maskinbearbetning, samt utföra kontroller av produkterna. I dina uppgifter ingår även att utföra underhåll och enklare felsökningar. Beroende på din bakgrund och intresse så kommer även programmering, tidsberäkning inför offerter, förbättringsprojekt samt vissa inköp att ingå i tjänsten.

Vi söker dig som har dokumenterad god erfarenhet av skärande bearbetning. Du har god kännedom om skärande verktyg, ritningsläsning, manuella mätmetoder och allmänt verkstadsarbete.

Kompetenser:

Vi tror att du har gymnasieutbildning från industri, bygg, fordons -gymnasium med några års erfarenhet från operatörsjobb inom tung industri. Programmeringskunskaper är ett plus.

Publiceringsdatum
2026-06-24

Övrig information
Språk: Svenska och engelska

B- körkort

Tech Recruitment är ett rekryteringsföretag med över fjorton års erfarenhet av att rekrytera teknisk kompetens till industrin i Mälardalen. Vi finns i ett framgångsrikt industricentrum i Sverige där det lokala näringslivet samarbetar med både kommunen och skolorna på ett framgångsrikt sätt. Vi är en del av detta samarbete och strävar efter att bli bäst på rekrytering av teknisk kompetens i hela regionen. Integration är en viktig fråga för oss nu och i framtiden. Förståelse för andra kulturer och förhållningssätt är en framgångsfaktor i vår region.

Välkommen med din ansökan

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-25
Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: per.lindberg@techrecruitment.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Tech Recruitment i Södermanland AB (org.nr 556923-8867)
Södertälje Science Park /KTH (visa karta)
151 89  SÖDERTÄLJE

Arbetsplats
Tech Recruitment

Kontakt
Per Lindberg
per.lindberg@techrecruitment.se

Jobbnummer
9976827

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