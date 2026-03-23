Erfaren byggnadsarbetare sökes
2026-03-23
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
Vi söker byggnadsarbetare för varierande arbetsuppgifter inom bygg och renovering.
Renovering av lägenheter
Murning och putsarbeten
Betong- och grundarbeten
Fasad- och takarbeten
Rivning och demontering
Övriga byggrelaterade arbetsuppgifterKvalifikationer
Svenska eller engelska på kommunikativ nivå
Meriterande:
Ryska
B-körkort
Vi erbjuder:
Heltid
Tillsvidare eller projektanställning
Lön enligt kollektivavtal
Möjlighet till långsiktigt samarbete
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-22
E-post: info@flexpool.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stas GBG AB
(org.nr 559430-8545)
414 79 GÖTEBORG Kontakt
Stanislau Shauchenka info@flexpool.se Jobbnummer
9812121