Erfaren byggnadsarbetare/snickare
GV Stars Bemanning AB / Snickarjobb / Eksjö Visa alla snickarjobb i Eksjö
2025-10-03
, Nässjö
, Ydre
, Vetlanda
, Kinda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos GV Stars Bemanning AB i Eksjö
, Nässjö
, Vetlanda
, Aneby
, Sävsjö
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-10-03Arbetsuppgifter
Är du en snickare med yrkeserfarenhet och passion för byggbranschen?
Vi vill gärna att du har några års erfarenhet från byggarbetsplatser och att du känner dig trygg i rollen som byggnadsarbetare. Som person är du strukturerad, metodisk och arbetar alltid med säkerhet och kvalitet i fokus.
God kommunikationsförmåga och förmågan att samarbeta med olika människor är en självklarhet för dig.
Hos vår kund blir du en viktig del av ett dynamiskt team där du får vara med och både bygga nytt och utveckla befintliga miljöer för såväl privatpersoner som företag. Du erbjuds en varierad och spännande vardag med många olika typer av byggprojekt.
Dina arbetsuppgifter omfattar planering, praktiskt genomförande och samarbete med kollegor och arbetsledning för att nå bästa resultat.Profil
Arbetet kräver god yrkesskicklighet, och vi söker dig som har yrkesbevis eller flera års erfarenhet som snickare.
Vi värdesätter ett högt säkerhetsmedvetande då en trygg arbetsmiljö alltid är vår högsta prioritet.
B-körkort är ett krav.
För att lyckas i rollen behöver du vara handlingskraftig, lösningsorienterad och flexibel.
Du trivs i en dynamisk miljö, kan hantera tidspress och har lätt för att anpassa dig till olika situationer.
Du arbetar lika bra självständigt som i team och kommunicerar obehindrat på både svenska och engelska.Om företaget
GV Stars Bemanning & Rekrytering är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag som grundades i augusti 2021. Vi tror starkt på att lokal närvaro, långsiktiga kundrelationer och rätt kompetens hos våra medarbetare är avgörande för framgångsrika samarbeten inom branschen.
Vår filosofi är enkel - med rätt person på rätt plats skapas värde för både kund och kandidat. Därför arbetar vi varje dag för att matcha människor med möjligheter där de verkligen kan växa.
Är du redo att ta nästa steg i din karriär? Vi öppnar dörrar till nya möjligheter och fokuserar på att lyfta varje individs unika kompetens, som vi vidareutvecklar genom praktisk erfarenhet.
Tack vare vårt engagemang, lyhördhet och flexibilitet har vi redan etablerat samarbeten med över 80 nöjda kunder.
Vår spetskompetens ligger inom industri, lager, logistik och entreprenad.
Vad GV stars erbjuder
Tjänsten som snickare är ett heltidsuppdrag som inleds direkt hos kund via GV Stars Bemanning & Rekrytering.
Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan - tillsättning kan ske omgående.
Vi arbetar löpande med inkomna ansökningar och kontaktar endast de som motsvarar ansökningskraven.
Tveka inte att höra av dig till ansvarig konsultchef Hassan Nqila på hassan@gvstars.se
- vi hjälper dig gärna!
GV Stars erbjuder dig:
Kollektivavtal och schyssta villkor
Möjlighet till personlig utveckling
Tjänstepension
Försäkringar enligt avtal
Marknadsmässig lön
Traktamente för resande montörer/snickare
ID06 Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "1514". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare GV Stars Bemanning AB
(org.nr 559328-4838), http://gvstars.se Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
GV Stars Bemanning Småland AB Kontakt
Hassan Nqila hassan@gvstars.se +46 72 971 74 34 Jobbnummer
9540534