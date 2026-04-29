Erfaren biltestare - Åkersberga avdelning Brännbacken
Kvdbil är Sveriges största marknadsplats för begagnade bilar och säljer 26 000 fordon varje år. Vi går till jobbet varje dag med en övertygelse om att bilbranschen kan vara schysst, ärlig och transparent. Det driver oss att ge god service och hitta lösningar som verkligen underlättar för våra kunder.
Nu söker vi en erfaren biltestare som är redo att ta nästa steg i karriären och bidra med sin kompetens.
Om jobbet
Som biltestare hos oss ansvarar du för att genomföra noggranna tester samt dokumentera objekt. Arbetet är märkesoberoende och omfattar ett brett spann av fordon där du främst kommer arbeta med lätta lastbilar men även med husbilar, husvagnar och i viss mån andra typer av tunga fordon. Du kommer att arbeta med nyare och äldre fordon i varierande skick.
Du arbetar med modern teknik och digitala verktyg, främst iPads, i samband med våra KVD-tester. Rollen ger möjlighet att använda din tekniska kompetens fullt ut och att utvecklas i takt med branschens förändringar.
Arbetet utgår från vår anläggning i Åkersberga avdelning Brännbacken. Du jobbar i ett sammansvetsat team men tar också eget ansvar - och du trivs med båda.
Vi söker dig som:
Har fordonsteknisk utbildning eller motsvarande dokumenterad erfarenhet
Har en gedigen erfarenhet från bilbranschen som fordonstekniker och/eller biltestare
Har en stark teknisk kompetens och en mycket god förmåga att felsöka och analysera
Har vana att arbeta med diagnosverktyg och att tolka fordonsdata
Har god datorvana och erfarenhet av digitala arbetsverktyg (t.ex. iPad, diagnossystem)
Har mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Har erfarenhet av att hantera tunga fordon (meriterande)
Har B-körkort (manuell växellåda). Det är meriterande om du har BE- och C-behörighet och/eller MC-körkort.
Som person är du noggrann, analytisk och har ett stort tekniskt intresse. Du trivs med att arbeta självständigt, samtidigt som du bidrar till teamets gemensamma arbete. Du är ansvarstagande och har ett professionellt förhållningssätt i ditt arbete.
Så är det att jobba på Kvdbil
Hos oss får du arbeta i en organisation som präglas av tillit, samarbete och yrkesstolthet. Vi värdesätter transparens, kunskapsdelning och ett respektfullt arbetsklimat.
Må bra hos oss
Under 2025 genomförde vi på Kvdbil hälsoinitiativet Må bättre tillsammans för våra medarbetare. Initiativet var en del av vårt långsiktiga arbete med arbetsmiljö och social hållbarhet, med målet att stärka välmående och skapa en mer hållbar arbetsvardag. Fokus låg på att göra hälsa konkret och tillgänglig i vardagen, genom inspiration, kunskap och praktiska verktyg som fungerar både på och utanför jobbet.
Du kan läsa mer om initiativet här: https://www.kvd.se/mabattre
Hos oss får du
Marknadsmässig lön, kollektivavtal och ett attraktivt förmånspaket. Du är en del av en organisation med tillitsbaserat ledarskap, snabba beslutsvägar och goda möjligheter att växa - många av våra kollegor har gjort karriär internt.
Övrigt
Tjänsten är en tillsvidareanställning som vi inleder med sex månaders provanställning. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
För frågor om tjänsten kontakta Regional Center Manager Alexey Arkhipenko, via mejl alexey.arkhipenko@kvdbil.se
Vi behandlar ansökningarna löpande, så sök tjänsten redan idag!
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Skicka ansökan". Ansökningar per e-post kan vi tyvärr inte beakta.
I den här rekryteringen har vi valt annonsering och kanaler och tackar därför vänligen men bestämt nej till direktkontakt med försäljare och rekryteringsföretag.
Urvalsarbetet kan kompletteras med personlighets- och logiktester och/eller bakgrundskontroll. Vi utför drogtest på slutkandidat innan avtal om anställning träffas.
