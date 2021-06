Erfaren bilmekaniker till etablerat företag! - LN Personal AB - Maskinreparatörsjobb i Göteborg

LN Personal AB / Maskinreparatörsjobb / Göteborg2021-06-29Vi söker just nu en driven och engagerad bilmekaniker med flera års erfarenhet till vår samarbetspartner strax utanför Göteborg. Företaget köper in begagnade bilar från både företag och privatpersoner. Nu behöver de förstärkning i verkstaden där din roll som bilmekaniker kommer in. Dina arbetsuppgifter kommer bestå av att utföra felsökningar, service och reparationer på personbilar av olika bilmärken. Utöver detta samråder du med dina kollegor och är behjälplig med att hålla verkstaden i drift.Start: Omgående - Ansök redan idag, urval sker löpandeOrt: GöteborgOmfattning: Heltid, mån-fre 08:00-17:00.Anställningsform: Detta är initialt ett konsultuppdrag, men för rätt person finns det möjlighet med anställning på sikt2021-06-29Minst 5 års erfarenhet av att arbeta som bilmekanikerRelevant utbildning inom områdetB-körkortFlytande svenska i tal och skriftFör att vara aktuell för tjänsten krävs det att du tidigare arbetat med diagnosverktyg för att felsöka fordons elektroniska system samt att du har arbetat med olika bilmodeller. Som person är du positiv, flexibel och driven. Du är kvalitetsmedveten och lösningsinriktad i ditt arbetssätt. Du har lätt för att organisera, strukturera och prioritera vad som ska göras. Det är också viktigt att du ska kunna samarbeta då du arbetar nära dina blivande kollegor.Om LN Personal ABLN Personal är ditt lokala val av bemannings- och rekryteringsföretag vid ett ökat personalbehov. Vi är ett auktoriserat bemanningsföretag verksamma i Göteborg. Mitt i prick är vårt motto och med det menar vi att vi matchar rätt person till rätt plats i rätt tid. Detta uppnår vi genom egna erfarenheter från många olika tjänsteområden och att vi lägger ett stort personligt engagemang i varje enskild kontakt med såväl kunder som konsulter för att bygga långsiktiga och hållbara relationer.Varaktighet, arbetstidHeltid TillsvidareFast lönSista dag att ansöka är 2021-07-16LN Personal AB5836916