Erfaren Bilmekaniker
Bilcentrum Fältman AB / Maskinreparatörsjobb / Uppsala Visa alla maskinreparatörsjobb i Uppsala
2026-07-01
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bilcentrum Fältman AB i Uppsala
Vi söker en erfaren Bilmekaniker till vår verkstad i Uppsala. Vi är en Mekonomen Bilverkstad och Auktoriserad SAAB verkstad. Som tekniker hos oss får du jobba med felsökning, motorservice, underhåll och reparationsarbeten. Vi är en liten familjär verkstad som prioriterar glädje och välmående och professionalitet i vårt jobb. Jobbet innebär omväxlande arbetsuppgifter. Finns bra möjligheter till utveckling inom tjänsten. Finns även möjlighet till bidrag till Friskvård. Vi har kollektiv avtal.
Du som söker ska ha minst 4 års erfarenhet, har du fler är det meriterande och fordonsteknisk utbildning och B körkort. Tjänsten kräver goda kunskaper inom felsökning. Du ska behärska svenska i tal o skrift då du kommer att ha kontakt med kunder.
Du som söker trivs att jobba självständigt och i grupp, och har en positiv inställning. Öppen lönenivå vid rätt utbildning och erfarenhet.
Platsen kan tillsättas tidigare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
E-post: andreas@bilcentrumuppsala.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Erfaren Bilmekaniker". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bilcentrum Fältman AB
(org.nr 556724-8157)
Sylveniusgatan 5 (visa karta
)
754 50 UPPSALA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Andreas Argenius andreas@bilcentrumuppsala.se Jobbnummer
9988103