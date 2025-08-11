Erfaren Bildemonterare (Skånes-Fagerhult)

DIN Bildemontering I Örkelljunga AB / Renhållningsjobb / Örkelljunga
2025-08-11


DIN Bildemontering AB arbetar med demontering och återvinning av bilar samt försäljning av begagnade bildelar. Vi söker nu en erfaren bildemonterare till vår anläggning i Skånes-Fagerhult.

Publiceringsdatum
2025-08-11

Dina arbetsuppgifter
Demontera bilar och ta ut motorer, växellådor, elektronik och andra bildelar utan att skada dem
Utföra enklare felsökning och test av bildelar

Kvalifikationer
Erfarenhet av bilmekanik och bildemontering
Kunskap om demontering av olika bilmärken och modeller
Noggrann, effektiv och lösningsorienterad
God samarbetsförmåga och självständighet

Vi erbjuder:
Trygg anställning i ett stabilt och växande företag
Möjlighet till vidareutbildning

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-31
E-post: info@dinbilskrot.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
DIN Bildemontering I Örkelljunga AB (org.nr 559220-9208)
Junexvägen 5 (visa karta)
286 73  SKÅNES FAGERHULT

Jobbnummer
9452806

