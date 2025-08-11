Erfaren Bildemonterare (Skånes-Fagerhult)
2025-08-11
DIN Bildemontering AB arbetar med demontering och återvinning av bilar samt försäljning av begagnade bildelar. Vi söker nu en erfaren bildemonterare till vår anläggning i Skånes-Fagerhult.Publiceringsdatum2025-08-11Dina arbetsuppgifter
Demontera bilar och ta ut motorer, växellådor, elektronik och andra bildelar utan att skada dem
Utföra enklare felsökning och test av bildelarKvalifikationer
Erfarenhet av bilmekanik och bildemontering
Kunskap om demontering av olika bilmärken och modeller
Noggrann, effektiv och lösningsorienterad
God samarbetsförmåga och självständighet
Vi erbjuder:
Trygg anställning i ett stabilt och växande företag
Möjlighet till vidareutbildningSå ansöker du
Skicka CV och personligt brev till info@dinbilskrot.se
Urval sker löpande.
Sista dag att ansöka är 2025-08-31
E-post: info@dinbilskrot.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare DIN Bildemontering I Örkelljunga AB
(org.nr 559220-9208)
Junexvägen 5 (visa karta
)
286 73 SKÅNES FAGERHULT Jobbnummer
9452806