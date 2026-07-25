Erfaren barpersonal sökes
Soho Beer AB / Servitörsjobb / Göteborg Visa alla servitörsjobb i Göteborg
2026-07-25
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Vi söker erfaren barpersonal med goda kunskaper om öl och passion för kundbemötande. Vi söker någon som kan jobba både som bartender men även ta sig an uppgifter i köket som att förbereda enkla maträtter på menyn. Du ska vara ansvarsfull, självgående och entusiastisk. Vi på Soho Beer House har en passion för öl och älskar det vi gör så om du är likasinnad, vill vi gärna ha dig på vårt team. Goda referenser krävs. Vi tar emot ansökan endast via mail. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-24
E-post: sohobeerhouse@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Soho Beer AB
(org.nr 559007-8852) Jobbnummer
10011496