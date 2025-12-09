Erfaren barnskötare till Tjustaskolans fritidshem
I Upplands-Bro kommun är vi cirka 2000 medarbetare som arbetar med att ge våra invånare och besökare bästa möjliga service och upplevelse av kommunen. Hos oss är du med och bygger en kommun där helhetssyn, engagemang och professionalitet genomsyrar organisationen och tillsammans arbetar vi med att utföra det gemensamma samhällsuppdraget.
Tjustaskolan är en lantligt belägen skola som omgärdas av hästhagar och omväxlande natur, mellan Håbo Tibble och Håtuna kyrkor. Här arbetar 15 vuxna och det går cirka 100 elever från förskoleklass upp till årskurs 6.
Nu söker vi barnskötare till vår skola och vårt fritidshem som vill vara med och utveckla vår pedagogiska verksamhet.
Hos oss får du chansen att vara med och utveckla och bidra till vårt arbete med styrda pedagogiska aktiviteter i kombination med den fria leken utifrån fritidshemmets läroplan.
Arbetet som barnskötare hos oss ställer höga krav på engagemang och aktivitet i barn/elevgruppen och samarbete med övrig pedagogisk personal. Du förväntas bidra till en meningsfull och utvecklande miljö för våra elever under både skol- och fritidstid samt ha en god kontakt med vårdnadshavare.
Vi söker dig som:
- är driven
- är lösningsfokuserad
- nyfiken på barns/elevers utveckling
- har erfarenhet av arbete utifrån fritidshemmets läroplan
Vi erbjuder
Upplands-Bro kommun har den lilla kommunens fördelar med bland annat korta beslutsvägar och stor möjlighet att vara delaktig i arbetets utveckling. Utgångspunkten för våra uppdrag är den gemensamma arbetsplatsen, där vi tillsammans utvecklar verksamheten och skapar förutsättningar för samarbete. Vi har system som möjliggör arbete på distans i överenskommelse med chef och när verksamheten tillåter. Kommunen arbetar aktivt för att öka jämställdhet och mångfald på arbetsplatserna, varför vi gärna ser sökande som bidrar till detta. Läs mer om kommunen som arbetsgivare https://www.upplands-bro.se/arbete-och-lediga-jobb/upplands-bro-som-arbetsgivare.html.Publiceringsdatum2025-12-09Om tjänsten
Tjänsten är ett vikariat. Tillträde enligt överenskommelse.
Om rekryteringsprocessen
Vi ser fram emot att ta emot din ansökan senast 30/12-2025. Du ansöker enkelt genom att bifoga ditt CV, men utan personligt brev. Svara i stället på våra urvalsfrågor. De kandidater som uppfyller samtliga skallkrav (utbildning, kunskap och erfarenhet) kommer att kontaktas för nästa steg i processen.
Urval och intervjuer sker löpande under annonseringsperioden, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Alla erbjudanden om annonsering och hjälp i rekryteringsprocessen undanbedes.
Varmt välkommen med din ansökan!
I Upplands-Bro strävar vi efter att skapa en skola som är tillgänglig för alla och främjar livslångt lärande med kunskap och studiero i fokus. Vi prioriterar hög kvalitet, likvärdighet och individualiserad utveckling från förskola till gymnasium, och vi arbetar aktivt för att koppla utbildningen till arbetslivets behov. Vårt mål är att ge alla elever de bästa förutsättningarna för en framgångsrik framtid med ökad trygghet och stärkt psykisk hälsa.
