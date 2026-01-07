Erfaren Bankettservis sökes - extra vid behov!
2026-01-07
Vi söker nu erfarna och serviceinriktade bankettservitriser/servitörer/serveringspersonal för uppdrag hos våra kunder. Tjänsten är en behovsanställning och förutsätter att du har en annan huvudsaklig sysselsättning, exempelvis studier, eget företag eller annat arbete.
Tjänsten passar dig som trivs i restaurang- och eventmiljö, har god yrkesstolthet och brinner för att ge gäster och sällskap en professionell och minnesvärd upplevelse. Arbetet innebär varierande arbetstider och är främst förlagt till kvällar och helger, ofta i samband med större bokningar, konferenser och evenemang.
Arbetet sker i professionella miljöer där service, struktur och samarbete är centrala delar. I rollen som bankettservis ansvarar du för servering vid större sällskap, såsom middagar, konferenser, bröllop och event. Du arbetar enligt givna körscheman och ansvarar för servering av mat och dryck, dukning, avdukning samt att säkerställa ett smidigt och effektivt serviceflöde. Samarbete med kök, hovmästare och övrig personal är en naturlig del av arbetet, liksom att bidra till en välorganiserad och trivsam miljö för gästerna. Det gäller att vara i tid och kunna lyssna och ta emot instruktioner samt vara kunnig inom specialkost.
Vem är du?
Vi söker dig som har dokumenterad erfarenhet av bankettservering eller liknande serveringsarbete och som är van vid att arbeta strukturerat i ett stundtals högt tempo. Du är självgående, ansvarstagande och har ett tydligt servicefokus. Med ett professionellt och positivt bemötande skapar du trygghet för gästerna och bidrar till ett gott samarbete i teamet.
Du är flexibel, punktlig och noggrann samt trivs i en roll där service och samarbete står i centrum. Du kommunicerar obehindrat på svenska och engelska.
Välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att matcha dig med rätt uppdrag!
Varför ska du jobba på RA Hospitality?Att jobba hos oss är framförallt väldigt roligt! Vem vill inte ha hundratals härliga kollegor och möjlighet att jobba på massor av spännande arbetsplatser?
Erfarenhet - Hos oss får du snabbt erfarenheter som annars tar flera år att uppnå. Jobba på allt från en till 30 olika arbetsplatser, hos oss finns alla möjligheter! Lär känna nya branschkollegor och skaffa dig ett brett nätverk i branschen!
Flexibelt schema - Jobba eller vara ledig? Hos oss får du sms-förfrågningar och väljer själv hur mycket, när och vart du vill jobba. Vi erbjuder både heltid, deltid och extraanställningar!
Personalaktiviteter - Få vänner för livet! Vi hittar på massa kul tillsammans för att stärka gemenskapen och visa vår uppskattning.
Friskvård och förmåner - Vi erbjuder alla våra anställda oavsett anställningsgrad rabatterade träningskort. Vi erbjuder även rabatt på hotellvistelser i hela Norden!
Utbildning - Flera gånger per år anordnar vi utbildningar på olika nivåer. Vi har också ett samarbete med externa parter, bl.a. Restaurangakademien.
Trygga och bra villkor med kollektivavtal - Hos oss ingår allt, försäkring, pension och semesterersättning. Dessutom så får du en konkurrenskraftig lön samt tillägg för obekväma arbetstider.Mer om ossRA Hospitality är Nordens ledande bemanningsföretag inom besöksnäringen. Vi har funnits i över 25 år och har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Oslo. Vi bemannar, rekryterar och outsourcar personal till hotellkedjor, stjärnkrogar, företagsrestauranger, kommuner, konferensanläggningar, cateringföretag och stora Arenor.
Våra ledord är effektivitet, kvalitet, flexibilitet och omtanke. Så ansöker du
