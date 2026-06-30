Erfaren Automationsingenjör
Afry AB / Maskiningenjörsjobb / Malmö Visa alla maskiningenjörsjobb i Malmö
2026-06-30
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Företagsbeskrivning
AFRY erbjuder tjänster inom teknik, design, digitalisering och rådgivning. Vi är dedikerade experter inom industri, energi och infrastruktur och skapar värde för kommande generationer. AFRY har nordiska rötter med global räckvidd. Våra gemensamma principer – Result driven, Client centric, Empowering och Accountable – vägleder oss i hur vi arbetar, utvecklas och lyckas tillsammans. Var med och accelerera övergången till ett hållbart samhälle.Publiceringsdatum2026-06-30Beskrivning av jobbet
Hos oss på AFRY får du möjligheten att arbeta med avancerad teknik i en organisation som är med och driver industrins omställning mot en mer digital och hållbar framtid. Tillsammans genomför vi spännande projekt både i Sverige och internationellt och nu söker vi dig som vill vara med på resan. Här får du arbeta i starka, tvärfunktionella team med allt från el- och automationslösningar till process, digitalisering, SCADA och uppkoppling mot överordnade system. Tack vare vår storlek och bredd erbjuder vi stora utvecklingsmöjligheter och en vardag där du både får bidra, lära och växa. Vill du vara med och göra skillnad på riktigt är vi en arbetsplats för dig.
Vi arbetar med automation för kunder inom flera olika branscher och vi söker dig som har gedigen erfarenhet inom automation för industriella applikationer.
Att vara anställd hos oss skapar förutsättningar för dig att utvecklas och byta inriktning flera gånger utan att byta arbetsgivare. Du får möjlighet att jobba med följande arbetsuppgifter:
Analys av behov i kundernas produktion
Design av automationslösningar, val av HW som mjukvara
Medverka i kalkyl och offertarbete avseende automationsprojekt
PLC-programmering
Teknisk lead i projektKvalifikationer
I alla våra rekryteringar läggs stor vikt vid dina personliga egenskaper. Som person har du en god kommunikationsförmåga och visar engagemang och driv. Du värderar samarbete och är alltid villig att stötta dina kollegor. Dessutom är du strukturerad och noggrann i ditt arbete. Din nyfikenhet och envishet bidrar till att du alltid vill hitta den bästa lösningen!
Utöver dessa personliga egenskaper söker vi dig som har:
Flera års erfarenhet av att arbeta som automationsingenjör
Ett stort teknikintresse och en vilja att lära dig nya saker
En teknisk utbildning på högskolenivå alternativt från yrkeshögskola eller annan jämförbar erfarenhet
Mycket goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift
Uppdragen för denna tjänst kan komma att vara i säkerhetsklassade roller och omfattas av försvarssekretess. Svenskt medborgarskap samt en godkänd säkerhetsprövning kan bli ett krav för anställning.
Ytterligare information
På AFRY har vi en stark kultur präglad av kunskapsdelning och kompetensutveckling genom interna och externa utbildningar samt individuella utvecklingsplaner. Vi erbjuder friskvårdsbidrag, företagshälsovård, bonus vid rekryteringstips, trygg anställning med kollektivavtal och flexibla arbetstider. Du får arbeta med stora aktörer och ta del av vårt interna nätverk, som erbjuder professionell utveckling och sociala aktiviteter genom Club AFRY. Läs mer här: https://afry.com/sv/bli-en-del-av-afry/lar-kanna-oss
(https://afry.com/sv/bli-en-del-av-afry/lar-kanna-oss).
Sista ansökningsdatum är 31 augusti 2026. Varmt välkommen med din ansökan!
Observera att denna annons är publicerad under sommar- och semestertider, vilket innebär att hanteringen av ansökningar kan dröja något. Tack för ditt tålamod – och tills dess önskar vi dig en riktigt Glad Sommar!
Har du frågor om tjänsten hör av dig till Ahmet så besvarar han gärna dina funderingar. Har du frågor gällande rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta Julia.
Ahmet Barac
Market Area Managerahmet.barac@afry.com
(mailto:ahmet.barac@afry.com
)
Julia Lindén
Talent Acquisition Partnerjulia.linden@afry.com
(mailto:julia.linden@afry.com
)
För samtliga rekryteringar på AFRY genomförs som grund alltid en ID-kontroll, referenstagning samt verifiering av utbildning.
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
På AFRY driver vi förändring i allt vi gör. Vi anser att förändring sker när modiga idéer möts, när vi samarbetar, skapar innovation och omfamnar kreativa lösningar, det är så vi skapar framtiden. Vi söker konstant kvalificerade kandidater som vill ansluta sig till våra inkluderande team runt om i världen. Bli en del av oss och påskynda den gröna omställningen Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Afry AB
(org.nr 556120-6474), https://www.afry.com
169 75 MALMÖ Arbetsplats
Afry Jobbnummer
9985108