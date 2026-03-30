Erfaren assistent vaken natt sökes till man i Jönköping
2026-03-30
Alma Assistans är det engagerade företaget som i samarbete med kunden skapar den personliga assistansen. Vi jobbar nära kunden och vet att goda relationer är nyckeln till en väl fungerande assistans. Vi är verksamma i hela Sverige med huvudkontor i Uppsala och lokala kontor i Gävle, Stockholm, Göteborg, Helsingborg, Jönköping och Växjö.
Är du en engagerad person som inte är rädd för nya utmaningar så kanske det är just dig vi söker!
Vi söker personliga assistenter till en man med ALS. Han har ett stort vårdbehov där man alltid arbetar minst två personer tillsammans och hjälps åt med alla delar i arbetet. Han har trackeostomi och använder ventilator hela dygnet. Hostmaskin och sondmatning ingår i arbetsuppgifterna.
Mannen bor på landet några minuter med bil från centrala Jönköping, så bil och körkort krävs för att ta sig dit. I hushållet finns både hund och katt så man kan inte vara allergisk mot pälsdjur.
Vår kund behöver hjälp med allt, så som hygien, träning, städning m.m. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete inom vården, men inget krav.
Att personkemin mellan dig och vår kund stämmer är det viktigaste. För att kunna arbeta hos kunden krävs det att du behärskar och förstår svenska språket både i tal och skrift. Kunden har inget talat språk så viktigt att du är lyhörd för hans behov.
Arbetstider:
måndag-söndag vaken natt
kl. 20-07
kl. 20:30-07:30
Till en början kommer en anställning göras på timmar, för rätt person finns det en chans till fast tjänst.
Du får gå bredvid en van assistent tills du känner dig trygg i arbetsuppgifterna.
Vi som bolag kommer begära in belastningsregister från Polisen och personbevis från Skatteverket.
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
