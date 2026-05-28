Erfaren assistent / undersköterska till vaken natt (75%)
2026-05-28
Vill du arbeta som personlig assistent och sätta guldkant på människors tillvaro? I rollen kommer du göra skillnad i människors liv och tillsammans med oss arbeta efter vår vision - Alla har rätt till ett bra liv.
Personlig assistans är en insats enligt LSS (Lagen om stöd och Service till vissa funktionshindrade). Som personlig assistent ger du individuellt stöd och omvårdnad till personer som beviljats personlig assistans för att de behöver hjälp med ett eller flera grundläggande behov. Varje kund är unik och dina arbetsuppgifter varierar utifrån kundens behov. Du värnar om kundens självbestämmande och integritet, och bidrar till att vardagen fungerar smidigt.
Rollen som personlig assistent ställer höga krav på förmågan att skapa goda relationer. Vi söker därför dig som är lyhörd, engagerad och ansvarstagande. Det är även viktigt att du kan ta egna initiativ och se vad som behöver göras.
Kunden är en kille i tonåren bosatt i Hisings Backa. Han har ett omfattande omvårdnadsbehov och söker dig som är en trygg och erfaren person med stort hjärta och rätt medicinsk samt kommunikativ kompetens.
Kundens omvårdnadsbehov & Kompetenskrav
Omfattande omvårdnadsbehov: Kunden kräver utformat stöd i sin vardag, vilket inkluderar specifik medicinsk egenvård och praktiska moment:
Sondmatning: Erfarenhet av eller kunskap kring sondmatning krävs.
Epilepsi: Kunskap om och trygghet i att hantera epilepsi.
Förflyttningar: Erfarenhet av förflyttningsarbete och användning av taklift.
Erfarenhetskrav: Du ska ha flera års erfarenhet inom vård och omsorg. Erfarenhet av aktiv natt-tjänst är ett krav/starkt meriterande för tjänsten.
Språkkrav: För att säkerställa en trygg kommunikation och dokumentation bör du ha en god nivå i det svenska språket.
Meriterande utbildning: Att du har jobbat som undersköterska är mycket fördelaktigt.
Kommunikation & Verktyg
Kunden kommunicerar icke-verbalt. För att förstå hans behov och bygga en god relation använder han:
Kroppsspråk och ögonkontakt.
Ljud.
Kommunikationshjälpmedel: Kunden använder specifika verktyg, och det är ett krav att du har erfarenhet av kommunikationshjälpmedel såsom TAKK (Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation).
Intressen och personlighet
Kunden bjuder gärna in till interaktion och tycker om:
Aktiviteter: Gå på promenader, leka och busa.
Avkoppling: Titta på film och få närhet/trygghet.
Arbetsmiljö
Djur i hemmet: Det finns katter på arbetsplatsen. Du som söker bör därför inte vara allergisk mot pälsdjur.
Stor vikt kommer att läggas kring personlig lämplighet.
Arbetstid, tjänstgöringsgrad och lön:
Aktuell anställningsform är "Så länge assistansuppdraget varar" och tjänsten är på ca 75%. Tjänsten innebär arbete under nattetid (aktiv) 19:30-08:00 endast vardagar. 2-3 nätter i veckan.
Fast timlön enligt överenskommelse och övriga ersättningar sker enligt kollektivavtal.
Tillträde enligt överenskommelse.
Att vara anställd på Humana
En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss på Humana är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige. För att kunna jobba som personlig assistent måste du vara minst 18 år.
Utifrån lagstiftning krävs att vi som arbetsgivare begär ett registerutdrag från alla anställda som ska arbeta som personlig assistent åt ett barn under 18 år. Därav behöver du uppvisa ett utdrag ur polisens belastningsregister och misstankeregister inför en eventuell anställning. Ytterligare information kommer om du går vidare i rekryteringsprocessen.
Vad händer nu?
Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdagen. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Till dig som arbetar inom rekrytering- och bemanningsföretag samt med annonsförsäljning så undanber vi oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.
Välkommen med din ansökan!
Vill du veta mer om rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta rekryteringsansvarig:
Nathalie Claeyssensnathalie.claeyssens@humana.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7407889-2022438".
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Humana AB
(org.nr 556760-8475), https://jobb.humana.se
