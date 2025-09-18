Erfaren assistent sökes till multisjuk kvinna i Järfälla
Omsorgshuset I Stockholm AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Järfälla Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Järfälla
2025-09-18
, Sollentuna
, Upplands-Bro
, Danderyd
, Sundbyberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Omsorgshuset I Stockholm AB i Järfälla
, Sollentuna
, Stockholm
, Lidingö
, Botkyrka
eller i hela Sverige
Vem söker vi?
Vi söker nu en personlig assistent till en ung kvinna boendes i Järfälla med intellektuell funktionsnedsättning, autism, epilepsi och beteendestörningar.
Du kommer stötta i hennes vardag och arbetsuppgifterna innefattar alla förekommande uppgifter som personlig assistent så som att hjälpa henne med personlig hygien, måltider, kommunikation, fritidsaktiviteter, medicinering, ingripa vid epilepsianfall och hindra henne från att skada sig själv.
Du är lugn och stabil.
Du är positiv och ser hellre lösningar än problem.
Du är lyhörd och har förmågan att läsa av en person.
Du tar egna initiativ.
Du är professionell.
Du har tålamod och förmågan att vara tydlig på ett kärleksfullt sätt.
Du är strukturerad och ordningsam.
Du har medicinsk utbildning eller annan vårdutbildning
Du kommunicerar obehindrat på arabiska
Du ska ha erfarenhet av att arbeta med multisjuka. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och personkemi.
Tjänsten är en tillsvidareanställning och passen är förlagda under veckans alla dagar och tider.
Tror du att du skulle passa till tjänsten? Skicka in din ansökan så snart som möjligt. Ansökningarna behandlas löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.
Kom ihåg att beställa ett utdrag från belastningsregistret i samband med att du söker tjänsten:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/ Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Omsorgshuset i Stockholm AB
(org.nr 556672-3267) Jobbnummer
9515387