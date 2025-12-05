Erfaren Arkivarie till Sundbybergs stad.

Poolia AB / Bibliotekariejobb / Sundbyberg
2025-12-05


Nu söker vi för ett konsultuppdrag dig som är erfaren Arkivarie.

• Omfattning: Heltid 100%
• Start: Omgående
• Längd: 6 månader, eventuellt längre.

Du blir anställd av Poolia men jobbar ute hos vår kund.

Publiceringsdatum
2025-12-05

Om tjänsten
Stödja stadsarkivarien i löpande arbete inom stadsarkivet och förvaltningen.
Möjlighet till viss flex. Arbete sker med få undantag enligt överenskommelse på plats i stadshuset (Hallonbergen). Verksamhetens behov styr.

Vem är du?
För att vara aktuell för uppdraget behöver du uppfylla nedan kriterier:

• Du har en examen inom relevant ämnesområde motsvarande minst 3-årig högskoleutbildning, med minst 40 p/60 hp arkivvetenskap
• Du har minst två års erfarenhet av arbete som arkivarie inom kommun eller stat.
• Du har erfarenhet av bevarande av analog och digital information
• Du bör ha erfarenhet av arbete med frågor om utlämnande av allmän handling (inkommer normalt via myndighetsbrevlåda).

Meriterande:
• Du har erfarenhet av arbete med IH-planer som stöd och rådgivare.
• Du har erfarenhet av att utbilda.

Om verksamheten
Låter detta som ett uppdrag som kan passa dig?

Ja då tycker jag att du ansöker via länken i annonsen :)
Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden gått ut.

Välkommen!

Ersättning
Fast l?n

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-14
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "5022".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Poolia AB (org.nr 556426-7655), http://www.poolia.se/

Arbetsplats
Poolia Sverige AB

Kontakt
Jörgen Piontek
jorgen.piontek@poolia.se
076-014 88 27

Jobbnummer
9632012

