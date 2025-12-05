Erfaren Arkivarie till Sundbybergs stad.
Nu söker vi för ett konsultuppdrag dig som är erfaren Arkivarie.
• Omfattning: Heltid 100%
• Start: Omgående
• Längd: 6 månader, eventuellt längre.
Du blir anställd av Poolia men jobbar ute hos vår kund.

Om tjänsten
Stödja stadsarkivarien i löpande arbete inom stadsarkivet och förvaltningen.
Möjlighet till viss flex. Arbete sker med få undantag enligt överenskommelse på plats i stadshuset (Hallonbergen). Verksamhetens behov styr.
Vem är du?
För att vara aktuell för uppdraget behöver du uppfylla nedan kriterier:
• Du har en examen inom relevant ämnesområde motsvarande minst 3-årig högskoleutbildning, med minst 40 p/60 hp arkivvetenskap
• Du har minst två års erfarenhet av arbete som arkivarie inom kommun eller stat.
• Du har erfarenhet av bevarande av analog och digital information
• Du bör ha erfarenhet av arbete med frågor om utlämnande av allmän handling (inkommer normalt via myndighetsbrevlåda).
Meriterande:
• Du har erfarenhet av arbete med IH-planer som stöd och rådgivare.
• Du har erfarenhet av att utbilda.
Om verksamheten
Låter detta som ett uppdrag som kan passa dig?
Ja då tycker jag att du ansöker via länken i annonsen :)
Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden gått ut.
