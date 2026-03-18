Erfaren Arkivarie till bostadsbolag.
2026-03-18
Nu söker vi för ett konsultuppdrag dig som är erfaren Arkivarie.
• Omfattning: Deltid 75%
• Start: Omgående
• Längd: 2026-12-31
Du blir anställd av Poolia men jobbar ute hos vår kund i Huddinge.Publiceringsdatum2026-03-18Om tjänsten
Arkivarien har till uppgift att säkerställa att organisationens handlingar hanteras på ett effektivt och rättssäkert sätt. Med kunskap om offentlighetslagstiftningen, arkivlagen och tryckfrihetsförordningen utgör arkivarien ett viktigt stöd för hela organisationen.
Utöver detta fungerar arkivarien som en rådgivande funktion, genom pedagogisk kommunikation och utbildningsinsatser höjer arkivarien organisationens kompetens inom dokument- och informationshantering - ett område som är avgörande för både rättssäkerhet, effektivitet och förtroende.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Detta är exempel på arkivariens huvudsakliga arbetsuppgifter. Uppgifter kan förändras, läggas till eller tas bort över tid beroende på företagets behov.
• Samordnande ansvar för dokument- och informationshantering samt arkivfrågor
• Ansvara för arkiv, arkivredovisning och arkivförteckning
• Säkerställa god diarieföring och hantering av allmänna handlingar. Samordna informationsklassificering vid införande och avveckling av tjänster.
• Ta fram och uppdatera policys, riktlinjer och rutiner inom området
• Underhålla och redovisa informationshanteringsplanen
• Vara rådgivande i arkiv- och informationshanteringsärenden samt utveckla och bidra till arbetssätt som säkrar lagefterlevnad
• Främja digitalisering och automatisering inom området, säkerställa korrekta och lagenliga systemstöd och tekniska lösningar för informationshantering
• Bevaka den gemensamma diarie funktionsbrevlåda
• Utbilda organisationen i frågor kring offentlighetslagstiftningen, systemstöd för diarieföring och informationshanteringsplan
• Systemförvaltning av dokument- och ärendehanteringssystem
• Omvärldsbevakning
Vem är du?
För att vara aktuell för uppdraget behöver du uppfylla nedan kriterier:
• Du har en relevant utbildning inom området
• Du har har flera års erfarenhet av arbete som arkivarie inom kommun eller stat.
• Du har erfarenhet av bevarande av analog och digital information
• Du har erfarenhet av arbete med frågor om utlämnande av allmän handling (inkommer normalt via myndighetsbrevlåda).
Meriterande:
• Du har erfarenhet av arbete med IH-planer som stöd och rådgivare.
• Du har erfarenhet av att utbilda.
• Du är pedagogisk
Om verksamheten
Låter detta som ett uppdrag som kan passa dig? Ja då tycker jag att du ansöker via länken i annonsen.
Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden gått ut.
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-26
