Erfaren Arkitekt eller Byggnadsingenjör
Arqly Sverige AB / Arkitektjobb / Borlänge Visa alla arkitektjobb i Borlänge
2026-07-01
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Arqly Sverige AB i Borlänge
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-01Om företaget
Arqly är din partner inom samhällsbyggnad. Vi jobbar med arkitektur, projekt- och byggledning, besiktning, energi, konstruktion, geoteknik och omgivningspåverkan. Tillsammans med våra uppdragsgivare skapar vi inspirerande, vackra och smarta byggnader, hållbara för generationer.
Hos oss på Arqly är vi ca 70 konsulter som jobbar för att våra kunders visioner ska bli verklighet. Vi har funnits sedan 1975 och verkar sedan januari 2021 under namnet Arqly.
Arqly tar ansvar för helheten i projektet och dess omvärld. Vi planerar, leder och samordnar alla steg, från tidiga skeden fram till mål. Speciellt skickliga är vi på att leda stora, komplexa projekt men vi jobbar lika ofta i mindre projekt. Alltid med samma engagemang.
Nu vill vi förstärka vårt team i Dalarna med en Arkitekt eller Byggnadsingenjör.Dina arbetsuppgifter
Nu söker vi en Arkitekt eller Byggnadsingenjör med fokus på projektering. Du har erfarenhet av att ta fram bygghandlingar, men också vana av att arbeta i övriga skeden, samt har förståelse för byggprocessen. Vi arbetar med en blandning av kunder i den offentlig och privata sektorn. Vi utför uppdrag inom allt från stora industriprojekt till gruppboende, skolor och bostäder.
Formella krav
Du är utbildad arkitekt eller byggnadsingenjör
Du har minst 8 års erfarenhet som konsult med fokus på framtagning av bygghandlingar och förfrågningsunderlag
Du har mycket goda kunskaper i Revit
Du är noggrann, strukturerad och tycker om att samarbeta med andra
Meriterande
Van att ha kundkontakt och förmåga att skapa goda relationer med beställare och samarbetspartners
Erfarenhet från industriprojekt
Erfarenhet från skolprojekt
Erfarenhet av projekteringsledning
Erfarenhet av att upprätta beskrivningar
Sakkunnig tillgänglighet
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse
Plats: Ludvika eller Borlänge
Lön: Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 15 augusti 2026, urval görs löpande, tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag.
Vid frågor kontakta: Affärschef Marie Westerholm, 0707 84 26 04, marie.westerholm@arqly.se
eller enhetschef Dalarna Tom Teneberg 0707 46 50 00 tom.teneberg@arqly.se
På Arqly jobbar vi utifrån kombinationen av att vara: Engagerad, Professionell och Kreativ – med en tillvaro i Balans. Det här är vår filosofi, The Arqly Way.https://www.arqly.se/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Arqly Sverige AB
(org.nr 556599-2251), https://www.arqly.se/
Borganäsvägen 42 (visa karta
)
784 33 BORLÄNGE Jobbnummer
9988007