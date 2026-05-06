Erfaren arbetsledare till växande verksamhet
Publiceringsdatum2026-05-06Arbetsuppgifter
Som arbetsledare är du den som driver det dagliga arbetet på byggarbetsplatsen.
Med BAS-U (Byggarbetsmiljösamordnare Utförande) innebär det extra ansvar för arbetsmiljö och säkerhet.
I praktiken:
• Du ansvarar för att arbetsmiljön är säker under produktionen
• Du ser till att lagar, regler och säkerhetsrutiner följs
• Du samordnar olika yrkesgrupper så att arbetet flyter
Huvudsakliga arbetsuppgifter
1. Skyddsronder
Regelbundna genomgångar av arbetsplatsen för att upptäcka risker.
Det innebär:
• Gå runt på bygget och kontrollera säkerhet
• Dokumentera brister
• Se till att åtgärder faktiskt genomförs
2. Inskrivningar
Introduktion av personal på arbetsplatsen.
Det handlar om:
• Registrera nya arbetare
• Gå igenom säkerhetsregler
• Säkerställa att de har rätt behörigheter
3. Fuktronder
Kontroll av fukt i byggprojekt (viktigt för kvalitet).
Du gör:
• Mäter eller följer upp fuktnivåer
• Säkerställer att material inte skadas
• Förebygger framtida problem (t.ex. mögel)
4. Arbetsledning av underentreprenörer
Du leder och styr de entreprenörer som gör jobbet.
Det innebär:
• Planera vem som gör vad och när
• Följa upp att arbetet håller tid, kvalitet och budget
• Lösa problem snabbt på platsProfil
Kompetens / krav
Certifikat & utbildningar
• BAS-U - krav för arbetsmiljöansvar
• Heta arbeten - för brandfarliga jobb
• Säkra lyft - (inget krav, men meriterande)
• B-körkort + egen bil
Viktigt eftersom:
• Du behöver kunna ta dig till arbetsplatsen
• Projekten kan ligga på olika platser
Administration & system
• Fördel med kunskap i Dalux och Powerproject
Det betyder:
• Du jobbar digitalt med planering, dokumentation och uppföljning
• Du behöver inte vara expert men bekväm med datorerDina personliga egenskaper
Noggrann & systematisk
• Håller ordning på arbetsplatsen
• Missar inte detaljer (viktigt för säkerhet)
Tydlig kommunikation
• Kan ge klara instruktioner
• Undviker missförstånd
Lagspelare
• Samarbete med både egen personal och entreprenörer
• Bygger bra relationerOm företaget
Kunden är Sveriges största familjeägda träindustri och har verksamhet inom hela kedjan från skog till färdigt hus. Erbjudandet består idag av förädling av skog, produktion och försäljning av trä-, bygg- och industriprodukter, maskinuthyrning, bygglogistik samt utveckling av bostäder och bostadsområden. Tillsammans vill vi bygga en framtid att vara stolta över.
Auxante AB är ett svenskt bemannings- och rekryteringsbolag som riktar sig till industri- och montagebranschen. Det är ett familjeföretag som drivs och ägs av bröderna Simon Borsos och Linus Lööw Spadaro. Genom sina egna och övriga bröders erfarenheter av arbete inom industriell tillverkning och montageverksamhet, föddes idén om ett företag med syfte att bistå branschens rekryteringsbehov. Så grundades Auxante med ambitionen att engagera och sysselsätta skickliga yrkesarbetare i Sverige. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-06
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Auxante AB
https://www.auxante.se/
Hallvägen 8 (visa karta
)
121 62 JOHANNESHOV Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Hakan Tirpan hakantirpan@auxante.se
9895264