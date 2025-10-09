Erfaren Arbetsledare till Marcus Naessèn Entreprenad
2025-10-09
, Oxelösund
, Trosa
, Gnesta
, Flen
, Norrköping
, Katrineholm
, Södertälje
, Salem
Arbetsledare - VD:s högra hand i ett växande entreprenadbolag
Om Marcus Naessén Entreprenad
MNE AB i Nyköping levererar järnvägsunderhåll, spårarbeten och anläggningsarbeten - från termitsvetsning och växelbyggnation till markarbete, schakt och vägunderhåll. Vi verkar i hela landet, med uppdrag för bland andra Strukton, Infranord, Infrakraft, Svevia och Vattenfall . Bolaget har vuxit snabbt de senaste åren och visar stabil lönsamhet - en tillväxtresa vi fortsätter på och som du kommer vara betydande i.
Rollen i korthet
Det här är en hands-on arbetsledarroll där du samtidigt blir VD:s högra hand. Du leder vardagen nära produktionen, tar tag där det behövs och bygger förtroende genom värderingar, leverans och driv - hjärtat först, egot sist. Gruppen du verkar genom är cirka 30 personer: du är inte lönesättande chef, men du agerar som en, sätter ramar och får saker att hända.
Ditt uppdrag
• Säkerställa att planering, bemanning, maskiner och material flyter - i både anläggning och järnväg. * Hålla koll på ekonomin i vardagen: att priser räknas rätt, ändringar fångas och att fakturering sker korrekt och i tid. * Kvalitet och regelefterlevnad: se till att intyg/behörigheter finns, är giltiga och skickas in till berörda parter/myndigheter. * Arbetsmiljö och ordning: driva säkerhetstänk, riskhantering och professionellt uppträdande på plats. * Vara VD:s förlängda arm: initiera, följa upp och slutföra - med eget ansvar och tät dialog.
Vem du är
• Orädd doer med tyngd i erfarenhet och gott omdöme - du tar initiativ, men är lyhörd och enkel att samarbeta med. * Operativ ledare som trivs ute i verksamheten, nära maskinerna, människorna och kunderna - det här är inte en renodlad kontorstjänst. * Strukturerad och ekonomiskt vaken: du förstår kalkyl, timlogg, ÄTA, intäkter/kostnader och hur små detaljer påverkar resultatet. * Jordnära lagspelare: "en i gänget" som bygger förtroende genom att leverera och vara schyst - inte genom titlar.Publiceringsdatum2025-10-09Bakgrund
• Erfarenhet av arbetsledning/produktionsnära roll inom anläggning, mark/jord eller järnväg - eller en bred drifterfarenhet där du är redo för nästa steg. * Bekant med (eller arbetat med) frågor som planering, maskin-/materialflöden, intyg/behörigheter och fakturaunderlag. * Meriterande om du rört dig i järnvägsmiljö (spår, växel, svets, besiktning) eller anläggning (schakt, väg, VA), men det avgörande är din mognad och ditt arbetssätt.
Varför MNE
Verklig påverkan: du jobbar nära ägare/VD och ser direkt effekt av dina beslut. Bredd och puls: uppdrag i både järnväg och anläggning - från snabba insatser till tyngre projekt. Tillväxtresa: stort, lönsamt och fortsatt växande bolag - möjligheter att växa med ansvar när du visar att du kan.
Praktiskt
Placering: Flättnaleden 9, 611 45 Nyköping. Körkort B och god svenska i tal/skrift behövs. Omfattning: Heltid. Anställningsform: Tillsvidare med provanställning enligt överenskommelse.
Intervju sker löpande så skicka din ansökan redan idag!
Rekryteringen görs i samarbete med Tillväxt Nyköping. Urvalet sker löpande och dina svar på ansökningsfrågorna ligger till grund för bedömning av din ansökan. Den tjänst du söker är hos en av de arbetsgivare som Tillväxt Nyköping samarbetar med. Om du blir erbjuden jobbet blir det alltså denna arbetsgivare - inte Tillväxt Nyköping - som anställer dig. Ersättning
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-03-28
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Thread AB
(org.nr 556782-9766) Arbetsplats
Tillväxt Nyköping Kontakt
Jimmy Söderberg jimmy@tillvaxtnykoping.se Jobbnummer
9549328