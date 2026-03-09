Erfaren anslutningsingenjör till Göteborg
Vill du spela en nyckelroll i utformningen av framtidens elnät och möjliggöra den gröna omställningen i en av Sveriges mest expansiva städer? Vi söker dig som vill arbeta med storskalig elektrifiering där dina tekniska beslut får direkt påverkan på både samhällsutveckling och klimatmål.Publiceringsdatum2026-03-09Om tjänsten
Som senior anslutningsingenjör hos vår kund får du en bred och varierad roll som sträcker sig över hela kedjan - från den första kundkontakten till färdigställt projekt. Du blir en del av enheten "Ansluta" där du arbetar i händelsernas centrum för att möta det växande behovet av elanslutningar för både bostäder, stora företag och nya transportlösningar. Här får du kombinera teknisk expertis med affärsmässighet och rådgivning i ett team som präglas av samarbete, utveckling och ett närvarande ledarskap.Dina arbetsuppgifter
Projektledning från start till mål: Du driver självständigt anslutningsärenden och ansvarar för löpande dialog med kunder, elinstallatörer och andra samarbetspartners
Teknisk rådgivning och projektering: Du tar fram offerter för serviser, genomför tekniska utredningar av kundanläggningar och projekterar smarta, effektiva lösningar
Kvalitetssäkring och kontroll: I rollen ingår att genomföra besiktningar av elanläggningar för att säkerställa högsta tekniska standard
Vi söker dig som
Har en avslutad utbildning inom elkraft eller motsvarande
Har minst 2 års erfarenhet av handläggning av elserviser (gärna HSP-serviser)
Har B körkort
Det är meriterande om du har
Erfarenhet av projektledning
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Hjälpsam
Ordningsam
Ansvarstagande
Socialt självsäker
Intellektuellt nyfiken
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
