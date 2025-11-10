Erfaren anläggare sökes med omnejd!
2025-11-10
Vi på Prowork söker engagerade och drivna anläggare för framtida uppdrag inom anläggningssektorn i Stockholm med omnejd. Är du van vid att arbeta i team, trivs med praktiskt arbete utomhus och vill bidra till spännande projekt som formar stadens infrastruktur? Då vill vi komma i kontakt med dig!Publiceringsdatum2025-11-10Om tjänsten
Som anläggare kommer du att vara en viktig del av projektteamet på plats. Du får möjlighet att arbeta med varierande anläggningsuppgifter och bidra till att projekten genomförs effektivt och enligt plan. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
• Markarbeten, schaktning och fyllning
• Schakt- och ledningsarbete, t.ex. VA, dränering och kabeldragning
• Plattläggning, asfaltarbete och beläggningsarbeten
• Montering av kantsten, brunnar och andra anläggningselement
• Underhåll och säkerställande av arbetsplatsens ordning och säkerhet
• Samarbete med arbetsledare och kollegor för att hålla projektet i tid och enligt kvalitetskravProfil
Vi söker dig som är praktiskt lagd, noggrann och van vid anläggningsarbete. Du trivs med fysisk arbetsmiljö, arbetar säkert och strukturerat och har erfarenhet från liknande uppdrag. För att lyckas i rollen behöver du:
• Erfarenhet som anläggare eller inom mark- och anläggningsarbete
• God förståelse för ritningar och instruktioner på arbetsplatsen
• B-körkort (meriterande med C-körkort eller maskinkort)
• Förmåga att arbeta i team och bidra till en positiv arbetsmiljö
• Engagemang, arbetsmoral och problemlösningsförmåga
Varför söka genom oss?
Hos oss på Prowork Kompetens får du möjlighet att matchas mot spännande anläggningsprojekt hos välkända entreprenadföretag i Stockholm och omkringliggande områden. Vi värdesätter personlig kontakt, engagemang och långsiktiga samarbeten.
Detta är ett framtida uppdrag med start inom kort - så tveka inte att skicka in din ansökan redan idag! Så ansöker du
