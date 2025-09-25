Erfaren analytisk kemist inom instrumentkvalificering
Randstad AB / Kemistjobb / Uppsala Visa alla kemistjobb i Uppsala
2025-09-25
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Randstad AB i Uppsala
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-09-25Dina arbetsuppgifter
Välkommen till Randstad Life Sciences - ett konsultföretag som värnar om sina medarbetares utveckling och välmående!
Nu söker vi en ny medarbetare som ska ingå i vårt team av analytiska kemister i Uppsala med fokus inom kvalificering av instrument och utrustning samt validering av metoder.
Dina arbetsuppgifter kommer variera något beroende på uppdrag, men vår ambition är att starta ett uppdrag omgående!
Anställningen är långsiktig hos Randstad Life Sciences och som konsult hos oss är det vi som är din arbetsgivare men du har din dagliga arbetsplats hos någon av våra kunder. Din konsultchef finns alltid nära till hands, både under och mellan uppdrag för att hjälpa dig att utveckla din karriär i den riktning du önskar. Vi är lyhörda till dina önskemål kring uppdrag och arbetsuppgifter och i och med vårt breda kundportfölj kommer vi tillsammans att anpassa din fortsatta karriär utefter din kompetens, erfarenhet och ambition. På Randstad Life Sciences har vi ett erbjudande som innebär att du har möjlighet att kompetensutveckla dig och/eller ta ut extra ledighet efter att du varit en tid hos oss. Du kommer ingå i ett större konsultteam inom Life Sciences och få möjligheten att bredda ditt nätverk och erhålla värdefull erfarenhet från olika arbetsplatser.
Är du egenkonsult och intresserad av uppdrag som underkonsult via oss så är du också varmt välkommen att söka! Urval sker löpande, så vänta inte med att söka.
Ansvarsområden
Arbetsuppgifterna kan variera beroende på uppdrag, men just nu söker vi en Analytisk kemist med tyngdpunkt inom Kvalificering av analysinstrument till QC-labb. Arbetsuppgifter som kommer kunna ingå är:
Ansvara/delta för att leda kvalificeringar samt utarbeta protokoll och rapporter för instrument och mindre utrustning inom QC labb.
Driva metodutveckling och metodvalideringar samt förbättra instruktioner och arbetssätt
Delta vid ändringar och avvikelser
Analys av råvaror/färdiga läkemedel
Delta vid inspektioner.Kvalifikationer
Du som söker har:
Akademisk utbildning inom analytisk kemi eller motsvarande
God erfarenhet av validering eller kvalificering av analytisk kemi instrument och labutrustning inom läkemedelstillverkning eller annan GMP-styrd verksamhet
Erfarenhet av metodvalidering
Mycket god förmåga att utrycka dig på engelska och svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du har erfarenhet av hantering av regulatoriska frågor avseende analysmetoder.
Utöver de professionella färdigheter, söker vi en person som är noggrann, analytisk och resultatinriktad. Du har ett strukturerat arbetssätt och trivs med att ta eget ansvar. Rollen kräver att du är nyfiken, lösningsorienterad och har förmåga att se helheter och samband. Du samarbetar och kommunicerar väl med andra!Om företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential.
Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Ersättning
Monthly Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Randstad AB
(org.nr 556242-1718) Arbetsplats
Randstad Jobbnummer
9526762