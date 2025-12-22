Erfaren analytiker till utrikespolitisk myndighet
Inspektionen för strategiska produkter / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2025-12-22
Vill du arbeta med att skydda svenska säkerhetsintressen? Vill du arbeta med risk- och sårbarhetsanalys av investeringar i skyddsvärd verksamhet? Är du dessutom en erfaren och skarp analytiker inom beredskapsområdet? Då kan det här vara jobbet för dig!
ISP granskar investeringar i skyddsvärd verksamhet enligt Lag (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar, bl.a. inom samhällsviktig verksamhet. För detta uppdrag söker vi erfaren analytiker.
Tillsammans med en grupp av analytiker utgör du enhetens expertstöd inom området samhällsviktig verksamhet. Du gör risk- och sårbarhetsanalyser i investeringsärenden till stöd för våra handläggare och granskningsansvariga. Utöver det analyserar du branscher och marknader inom ditt område och bidrar till att utveckla en långsiktig kunskapsbas inom samhällsviktig verksamhet. Du har även en central roll i utvecklingen av analysmetoder på enheten. Rollen spänner över ett brett kompetensområde vilket ger dig möjlighet till fördjupning inom varierande frågeställningar och en kombination av säkerhetspolitik och säkerhetsfrågor. Samverkan och kontakter med andra myndigheter är naturliga delar i arbetet.
Du kommer till en arbetsgrupp med engagerade kollegor där utveckling och Sveriges säkerhet står i fokus. Vi växer kontinuerligt för att på effektivt sätt kunna ta om hand vårt viktiga uppdrag. Välkommen till oss.
Kvalifikationer
• Akademisk examen inom, för tjänsten, relevant område eller motsvarande kompetens som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
• Minst 5 års aktuell erfarenhet av analys- eller utredningsarbete inom samhällets krisberedskap, totalförsvar, försörjningsberedskap eller annat för rollen relevant område
• Mycket god förmåga att uttrycka dig både muntligt och skriftligt på såväl svenska som engelska
Meriterande
• Erfarenhet av kvalificerat analys- eller utredningsarbete inom samhällets krisberedskap, totalförsvar, försörjningsberedskap eller annat för rollen relevant område
• Erfarenhet av arbete vid myndighet, företrädelsevis från beredskaps- eller försvarsmyndighet
• Aktuell kunskap om särskilda sektorer inom samhällsviktig verksamhet som t.ex. energiförsörjning, vattenförsörjning, utvinning av mineral, biomedicin och/eller IT- och kommunikationstjänster
Du har mycket god analytisk förmåga och kan på ett skickligt sätt presentera och argumentera för din analys såväl muntligt som skriftligt. Du är van att självständigt planera dina uppdrag, arbetar metodiskt och noggrant och levererar inom utsatta tidsramar. Du trivs med att arbeta i tätt samarbete med kollegor i projektform och samarbetar på ett prestigelöst sätt för att nå gemensamma mål. Du har vilja och förmåga att arbeta med metodutveckling.
Om anställning på ISP
Anställningen är tillsvidare och inleds med sex månaders provanställning. Tillträde sker enligt överenskommelse. Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras.
För att arbeta hos oss krävs svenskt medborgarskap. Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. Då en stor del av arbetsuppgifterna omfattar sekretessbelagd information är möjligheten till distansarbete begränsat.
Om ISP
ISP är en statlig myndighet med utrikespolitisk inriktning. Våra uppdrag är exportkontroll av strategiska produkter samt granskning av utländska investeringar. Vi är också nationell myndighet för kemvapenkonventionen och hanterar internationella sanktioner. Läs mer om oss på isp.se.
ISP är en växande specialistmyndighet belägen i Solna/Stockholm. Vi rekryterar löpande till nya uppdrag och hos oss arbetar statsvetare, jurister, ingenjörer och många andra experter. Vi är drygt hundra medarbetare som tillsammans skapar en varm och välkomnande atmosfär. Vi menar att våra olikheter är en styrka då arbetet kräver flexibelt tänkande och att kunna ta in olika perspektiv. Hos oss får du arbeta i rymliga och fräscha lokaler som ger arbetsro för komplexa frågeställningar. Vårt arbete sker huvudsakligen på kontoret då säkerhet är i fokus för oss.
Utöver goda utvecklingsmöjligheter erbjuder vi flexibel arbetstid, friskvårdstimme och friskvårdsbidrag på 5 000 kr per år. Semestern är 28 - 35 dagar per år (beroende på din ålder) och du har möjlighet till löneväxling. De statliga kollektivavtalen ger dig trygg anställning och bra tjänstepension. Läs mer om våra förmåner på isp.se.
Vi arbetar utifrån den statliga värdegrunden och vårt fokus ligger på legalitet och objektivitet samt service och effektivitet. Det är viktigt för oss att du delar dessa värderingar.
Ansökan
Välkommen med din ansökan i form av CV, examensbevis, samt personligt brev senast den 19 januari 2026. Referensnummer 2025-9.2-0074.
Enligt Riksarkivets föreskrifter gallras ansökningshandlingar från ej antagna sökande två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Individuell lönesättning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Inspektionen För Strategiska Produkter
(org.nr 202100-4912), https://isp.se/ Arbetsplats
Inspektionen för strategiska produkter Kontakt
Fackligt ombud, ST
Rickard Rens rickard.rens@isp.se 08 - 406 31 01 Jobbnummer
9661304